Aktion in Rümlang – Das Kriegsgrauen beim Spielnachmittag für einen Moment vergessen Ukrainische Flüchtlinge nutzen Unterhaltungsangebote im Riedmatt-Center. Der Gemeinderat kann bei der Integration auf die Mithilfe gebürtiger Ukrainerinnen zählen. Renato Cecchet

Ukrainische Frauen und Kinder im Riedmatt-Center in Rümlang. Gemeinderätin Rosita Buchli (3. von links) und Gemeindepräsident Peter Meier-Neves begrüssen und unterstützen solche Veranstaltungen. Foto: Renato Cecchet

Wegen des Kriegs in ihrem Land flüchten ukrainische Landsleute auch in die Schweiz. Hierzulande sind es bereits knapp 48’000 Geflüchtete, die registriert wurden. Viele haben eine Unterkunft bei einer Gastfamilie gefunden. In Rümlang beispielsweise sind das gegenwärtig 60 erwachsene Personen, vorwiegend Frauen, sowie 18 Kinder.