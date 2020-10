Embrach – Das KZU eröffnet Isolierstation Im Pflegezentrum Embrach wird eine Corona-Isolierstation für insgesamt 16 Patienten und Patientinnen eingerichtet.

Im Pflegezentrum Embrach entsteht zusätzlich eine Isolierstation für mögliche Covid-19-Patienten. Foto: Marc Dahinden

Da die Fallzahlen in der Schweiz täglich sprunghaft ansteigen, will sich das KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit zusätzlich rüsten. Am 2. November wird im Pflegezentrum Embrach eine Isolierstation für

insgesamt 16 Patienten und Patientinnen eingerichtet. Ziel dieser Massnahme ist es, sowohl Plätze zu

schaffen, damit die Akutspitäler und anderen Pflegeinstitutionen rechtzeitig verlegen können, als auch, auf Corona positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohner des KZU aufnehmen zu können, wie es in einer Medienmitteilung zu lesen ist.

Das KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit mit Sitz in Bassersdorf ist eine öffentlich-rechtlich organisierte interkommunale Anstalt. Ihr gehören 20 Gemeinden aus dem Zürcher Unterland an. Das KZU betreibt Pflegezentren in Bassersdorf und Embrach mit total 214 Plätzen sowie 16 Plätze in Pflegewohnungen in Nürensdorf.

red