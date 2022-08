Zürcher Street Parade – Das längste Lovemobile entsteht in Kloten Im Unterland wird der grösste rollende Musiktruck für den Technoevent gebaut. Für die vier Stunden Prozession um das Seebecken bereitet der Verein One Nation tagelang vor. Renato Cecchet

Die Soundanlage auf dem One-Nation-Lovemobile hat eine Stärke von 600’000 Watt. Foto: Raisa Durandi

Die Street Parade ist zurück. Nach zwei Jahren Corona-Pause erlebt das Zürcher Seebecken an diesem Wochenende wieder ein musikalisches Erdbeben mit Techno, House oder Elektro. «Ich freue mich», sagt Alois Gisler. «Die Street Parade ist für mich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Endlich kann ich zusammen mit meiner Familie wieder feiern.»

Seine Familie – das ist der Verein One Nation aus Kloten. Seit 2008 ist dieser an der Street Parade mit einem gleichnamigen Lovemobile an der Prozession am Zürichsee mit gegen einer Million tanzwütigen Raverinnen und Ravern dabei. Nicht mit irgendeinem, sondern mit dem grössten unter den 26 rollenden Musikclubs. «Unser Lovemobile ist 36,5 Meter lang, 4 Meter hoch und 3,5 Meter breit», erklärt Vereinspräsident Gisler. Auf dem Wagen gibt es zwei Bars, ein DJ-Pult, einen Loungebereich mit Sesseln, zwei Toiletten und eine mit 600’000 Watt donnernde Soundanlage. «Damit könnten wir auch im Hallenstadion auftreten.»

Lange Präsenzzeit für Aufbau

Für die vier Stunden, während derer das Lovemobile in der Parade rund ums Zürcher Seebecken rollt, steckt der Verein viel Vorbereitungszeit hinein. «Im Januar beginnen wir normalerweise mit der Grobplanung. Dieses Jahr konnten wir im Mai damit starten, da erst im Frühling feststand, dass die Street Parade tatsächlich wieder stattfindet», erklärt Gisler. Einen Monat vor der Parade beginnen dann die eigentlichen Arbeiten für die rollende Diskothek. Zuerst wird das nötige Material zusammengestellt. Für den Aufbau des Wagens im Klotener Industriequartier werden dann etwa 2,5 Tage benötigt.

«Wir arbeiten 12 bis 14 Stunden am Stück.» Alois Gisler, Vereinspräsident One Nation

Dieser Aufbau geschieht am Mittwoch und Donnerstag vor dem Street-Parade-Wochenende. Am Freitag erfolgt der Soundcheck. Bei den Aufbauarbeiten dabei sind die 28 Vereinsmitglieder und 6 Soundtechniker. «Wir arbeiten jeweils 12 bis 14 Stunden am Stück», sagt Gisler. Vor Ort ist auch eine mobile Küche mit zwei Mitarbeitenden, damit alle Beteiligten verpflegt werden können.

Nicht eines, sondern zwei

Der Verein One Nation baut nicht nur sein eigenes Lovemobile, sondern gleich noch ein zweites. «Vor drei Jahren wurden wir vom Verein Street Parade angefragt, ob wir auch noch einen weiteren Wagen anfertigen könnten. Dieses Jahr erreichte uns die gleiche Anfrage eines früheren Hauptsponsors. Wir haben beide Male zugesagt, weil wir genügend Kapazität dafür haben, auch diese Herausforderung zu meistern.» Das zweite Lovemobile ist mit 30 Metern Länge kürzer als dasjenige von One Nation.

Über 30 Personen helfen beim Aufbau zweier Lovemobiles mit, darunter Vereinspräsident und DJ Alois Wisler (ganz oben, Mitte, im weissen T-Shirt). Foto: Raisa Durandi

Vorwärts bewegt werden die rollenden Musikclubs von Zugwagen eines Transportunternehmens. Für die Chauffeure sei das jeweils auch ein spezielles Erlebnis. «Die haben grosse Freude, bei uns mitzumachen», meint Gisler. Auch in diesem Fall spiele der Familiengedanke. Für die Transportfirma rechne sich das Engagement kostenmässig nicht. Aber sie seien ebenso an Bord wie die Lieferanten von Stromgeneratoren, welche die Maschinen zum Niedrigtarif anböten. Gleiches gelte für die Leute der Technik. «Sie alle leisten jedes Jahr freiwillig Überstunden.»

1 / 3 Die Hauptaufbauarbeiten werden in 2,5 Tagen erledigt. Foto: Raisa Durandi

Am Samstag, 13. August, wenn die Street Parade stattfindet, geht es schon früh los in Kloten. Um sechs Uhr morgens setzen sich die beiden Lovemobiles in Bewegung. Der Weg führt von Kloten auf die Autobahn, über den Nord- und Westring zur Ausfahrt Brunau in Zürich. Von dort geht es dann weiter bis zum Startpunkt im Seefeld-Quartier. Die zwei Kilometer lange Route führt dann vom Utoquai über Bellevue, Quaibrücke und Bürkliplatz bis zum Hafendamm Enge.

Vom Vereinspräsidenten zum Profi-DJ

Während der vier Stunden Prozession kommt dann der nächste Grosseinsatz für den Verein One Nation. Sechs Mitarbeitende bedienen an den zwei Bars auf dem Wagen. Rund um das Lovemobile im Umzug sorgen 25 Security-Leute dafür, dass die Hunderttausenden von Zuschauenden dem rollenden Truck nicht zu nahe kommen. Der Fahrer ist verantwortlich dafür, dass sich das Lovemobile während der ganzen Prozession mit gerade mal 0,5 Stundenkilometern vorwärtsbewegt.

«Wir können stolz sein, dass wir in Zürich an so einem Happening dabei sein dürfen.» Alois Gisler, Vereinspräsident One Nation

Und Alois Gisler? Der lehnt sich nicht etwa zurück, sondern geht seinem eigentlichen Hauptberuf nach. Als DJ LeeRoy sorgt er zusammen mit Mr. Da-Nos, Sven May und Black Spirit für den richtigen Sound auf dem One-Nation-Lovemobile. Inklusive Personal und Vereinsmitgliedern fahren 270 Personen auf dem Wagen mit. Die Gäste zahlen für ein Ticket 210 Franken. Mit dem Verkaufserlös deckt One Nation einen Grossteil der anfallenden Kosten. «Dazu kommen Beiträge von Gönnern und Partnerfirmen. Am Ende ist es in Nullsummenspiel. An einem Lovemobile verdienen wir nichts», erklärt Gisler.

Dieses Jahr blau-weiss

Jedes Jahr ist der One-Nation-Truck in anderen Farben unterwegs. Dieses Mal im Zürcher Blau-Weiss. Das gilt auch für den Dresscode der Mitfahrenden. Nach dem Umzug fährt das Lovemobile zurück nach Kloten, wo es gegen Mitternacht ankommt. Der Schlaf wird für die Direktbeteiligten nur kurz ausfallen. Bereits am Sonntag wird vom 36,5-Meter-Anhänger alles wieder abgebaut.

2019 war das One-Nation-Lovemobile pink-weiss. In diesem Jahr wird der Truck blau-weiss gefärbt sein. Foto: One Nation

Alois Gisler glaubt, dass es die Street Parade noch lange geben wird – und es solche Veranstaltungen auch brauche. «Ein Blick auf das Weltgeschehen zeigt uns, wie schön es ist, wenn eine Million Menschen zusammen friedlich feiern können. Wir können stolz sein, dass wir in Zürich an so einem Happening dabei sein dürfen.»

