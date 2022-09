Tipps für 9. bis 11. September – Das läuft am Wochenende im Unterland Erneut ist im Unterland am Wochenende viel los. Eine Gemeinde feiert ein grosses Fest, und andernorts ist das Appenzellerland zu Gast. Thomas Mathis

Weiach feiert 750-Jahr-Jubiläum

OK-Präsident Stephan Liechti freut sich auf die 750-Jahr-Feier von Weiach. Foto: Sibylle Meier

Das grosse Fest 750 Jahre Weiach hätte eigentlich letztes Jahr durchgeführt werden sollen. Nun wird es von Freitag bis Sonntag nachgeholt. Die 14’000 Gäste, die das OK erwartet, bekommen dann verschiedene Liveacts zu hören, können gleich fünf Titelkämpfen von Stihl Timbersports beiwohnen und sich an zahlreichen Essensständen oder im Festzelt verwöhnen lassen. Das Musical «Die Tigerin von Weiach» beleuchtet zudem die Weiacher Geschichte. Informationen: www.weiach750.ch.

Grosse Ausstellung in Dielsdorf

Die Aufbauarbeiten für die grosse Gewerbeschau laufen bereits. Foto: Sibylle Meier

Ab Donnerstag wird sich die Pferderennbahn Dielsdorf in eine riesige Gewerbeschau verwandeln. Über 120 Aussteller haben sich angemeldet. Als Gastregion konnten die Veranstalter das Appenzellerland gewinnen. Im Gästepavillon werden diverse kulinarische und kulturelle Produkte und Darbietungen aus dieser Region angeboten. Es gibt auch Helikopterrundflüge, die Rega-Crew verlegt am Samstag ihre Basis nach Dielsdorf. Für die musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem ChueLee, Matty Valentino, die regionale D-Town Band oder George und Band. Informationen: www.gewerbeschau-dielsdorf.ch.

In Oberwil treten Eringerkühe gegeneinander an

Mike Schälchli, Rainer Maria Salzgeber und Martin Peter (von links) organisieren das Eringerfest in Oberwil. Foto: Francisco Carrascosa

Von Freitag bis Sonntag findet auf dem Tältschenmatthof das Eringerfest statt. Hunderte von Besucherinnen und Besuchern werden in den Nürensdorfer Dorfteil reisen. Neben Musikgrössen wie Bligg, Luca Hänni und der Stubete Gäng werden die Eringerkühe die Stars sein. Am Sonntag tragen sie in einer eigens gefertigten Arena ihre Duelle im Cupsystem aus.

Kulinarik auf dem Stadtplatz in Kloten

An der Ausgabe vor zwei Jahren verkaufte das Restaurant Siam Square asiatische Leckerbissen. Archivfoto: Sibylle Meier

Acht Gastgeber bieten am Freitag und Samstag an der «Klotener Street Food Tavolata» ihre Speisen auf dem Stadtplatz an. Jeweils ab 18 bis 23 Uhr gibt es Gerichte aus verschiedenen Ecken der Welt. Neu dabei mit Schweizer Küche sind die Restaurants Hans im Glück und Dorfnäscht. Asiatische Spezialitäten gibt es neu auch vom Restaurant Asia Lotus.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

