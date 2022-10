Tipps für 14. bis 16. Oktober – Das läuft am Wochenende im Unterland Am kommenden Wochenende wird gewandert, gefeiert, eine Ausstellung besucht oder eine Reise unternommen. Martina Macias

Eine Reise ins Nagra-Felslabor ab Stadel

Das geplante Tiefenlager in Stadel soll in Opalinuston gebaut werden. An diesem Gestein wird im Felslabor Mont Terri geforscht. Archivfoto: Raisa Durandi

Ist ein Tiefenlager wirklich die sicherste Lösung? Und warum ist das Zürcher Unterland der geeignete Standort? Bei einem Besuch am Samstag im Felslabor Mont Terri in St. Ursanne JU soll es Antworten auf diese Fragen geben. Die Abfahrt mit dem Gratisbus ab Neuwis-Huus in Stadel ist um 7.45 Uhr. Wer möchte, kann aber auch individuell anreisen und um 10 Uhr beim Besucherzentrum eintreffen. Am 29. Oktober, 12. und 26. November sowie am 3. Dezember finden weitere Besuchstage im Felslabor statt. Informationen und Anmeldung: www.nagra.ch

Afterparty des Oktoberfests in Bülach

Fetzige Musik, fesche Dirndl, flotte Lederhosen und feine Schmankerl erwarten die Gäste am Samstag am ausverkauften Oktoberfest in der Kantine Bülach. Wer keine Tickets für das Fest ergattern konnte, hat die Möglichkeit, an der grossen Afterparty unter dem Motto «Oans, zwoa, gsuffa!» mitzufeiern. Denn um 23.30 Uhr werden die Festbänke weggeräumt und die Tanzfläche eröffnet. Für die passende Partymusik sorgt DJ Good LuKe. Der Eintritt kostet zehn Franken und ist ab 18 Jahren.

Kreative Vielfalt in Rümlang

Von Freitag bis Sonntag findet in der Sporthalle Heuel die Kunst- und Freizeitausstellung «Rümlang Kreativ» statt. Bei freiem Eintritt gibt es einen Querschnitt des gestalterischen Schaffens von 30 Rümlangerinnen und Rümlangern zu entdecken. Für Durstige und Hungrige steht zudem ein kleiner Restaurantbetrieb bereit.

Herbstwanderung zur Tössegg

Zum Abschluss der Hauptsaison auf dem Rhein lädt der Förderverein Pro Züri Rhy zu einer dreistündigen Wanderung von Embrach bis zur Tössegg ein. Gestartet wird um 10.15 Uhr am Bahnhof Embrach. Die Route führt über den Wasserfall am Wildbach, die Haumüli und den Turm auf dem Petersboden. Am Ziel gibt es einen Apéro mit Glühwein, Punsch und Verpflegung sowie eine Schifffahrt – vom Förderverein gesponsert. Eine Anmeldung ist erwünscht unter www.pro-zueri-rhy.ch.

Velosammlung in Regensdorf

Mit den gespendeten Velos auf dem Weg zur Schule in Tansania. Foto: Velafrica/Chimwemwe Mkandawire

Am Samstag werden von 13 bis 16 Uhr auf dem Werkhof an der Allmendstrasse 12 in Regensdorf Velos für Velafrica gesammelt. Pro Jahr gelangen durch Velafrica über 50 Schiffscontainer mit rund 25’000 aufbereiteten und fahrtüchtigen Schweizer Velos nach Afrika. Die Velos erleichtern den Zugang zur Schule, zu medizinischen Einrichtungen und Arbeitsplätzen und machen den Transport von schweren Lasten einfacher.

Martina Macias

