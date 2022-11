Tipps für 4. bis 6. November – Das läuft am Wochenende im Unterland Die Veranstaltungen vom Wochenende versprechen traditionelles Schnitzen, einen Schwimmwettkampf und Rätselspass beim Essen. Thomas Mathis

Schnitzen in Niederglatt

Foto: André Springer

Der Herbst ist die Zeit, in der Kinder mit ihren selbst geschnitzten Lichtern die Strassen erhellen. Ein Beispiel: Am Freitag findet in Niederglatt der Räbeliechtli-Umzug statt. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr beim Kiesparkplatz Eichi. Die Route führt zum Schulhaus Rietlen, wo es Verpflegung für Kinder und Erwachsene gibt.

Essen und Schauen in Freienstein

Der Sommer ist vorbei und damit auch die Saison der Open-Air-Kinos – so auch in Freienstein. Statt der Sommerbeiz gibt es dort nun eine Winterbeiz, die ab dieser Woche bis Ende Januar jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag ab 18 Uhr geöffnet ist – ausser zwischen Weihnachten und Neujahr. Um 20.45 Uhr wird im Kino anschliessend ein Film gezeigt. Informationen unter Neueskino.ch.

Schwimmen in Bülach

Foto: Stadt Bülach

Im Sportzentrum Hirslen in Bülach wird am Samstagmorgen der schnellste Büli-Fisch gekürt. Eingeladen zum kostenlosen Schwimmwettkampf sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2010 bis 2015 aus dem Zürcher Unterland. Eine Registrierung ist am Wettkampftag bis 10 Uhr möglich. Informationen unter Buelifisch.ch.

Rätseln in Glattfelden

Um einen Kriminalfall geht es am Samstag ab 18.30 Uhr im Hotel Riverside in Zweidlen bei Glattfelden. Gesucht wird die Person, die beim Klassentreffen eine der anwesenden Personen umgebracht hat. Gespielt wird das Theater von der Gruppe Freistil aus Deutschland. Dazu wird ein viergängiges Abendessen serviert. Für das Krimi-Dinner sind noch wenige Plätze zum Preis von 149 Franken pro Person verfügbar. Informationen unter Riverside.ch.

