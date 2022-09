Tipps für 23. bis 25. September – Das läuft am Wochenende im Unterland Am kommenden Wochenende wird im Unterland der Herbst zelebriert – mit Messe, Märkten und Gala-Pferderennen. Martina Macias

Herbstmesse in Rafz

Die Herbstmesse in Rafz findet alle drei Jahre statt. Dieses Wochenende ist es wieder so weit: Das Riesenfest ist zurück. Archivbild: Daniel Zannantonio

Am Wochenende vom 24./25. September präsentieren sich Gewerbe, Vereine und Weinbauern von ihrer besten Seite an der Herbstmesse in Rafz. Auf die erwarteten 16’000 Gäste wartet ein attraktives Rahmenprogramm. Zu den Highlights gehören das Riesenrad, der Oldtimer-Autocorso, die Degustationen der hiesigen Winzer, die Waldlandschaft des Forstes, die Live-Demonstrationen des Ortsmuseums zum Holzen in vergangenen Zeiten. Zudem trumpft der Anlass mit Spiel- und Spass-Aktivitäten von Schule und Jugendarbeit, einer Ausstellung der Rafzer Kunstschaffenden sowie einem breiten musikalischen Angebot auf.