Tipps für 21. bis 23. Oktober – Das läuft am Wochenende im Unterland Am kommenden Wochenende wird auf dem Eis gefeiert oder die Pferderennbahn und das Forschungslabor besucht. Martina Macias

Sound on Ice in Bülach

Ab aufs Eis! Sound on Ice in Bülach findet ab diesem Samstag wieder statt. Archivfoto: Sibylle Meier

Die Eishalle Hirslen verwandelt sich auch dieses Jahr wieder an vier Samstagen in eine Licht- und Soundbühne. Gestartet wird damit diesen Samstag. Ab 19 Uhr darf zu Klängen eines Live-DJs auf dem Eis gefeiert werden. Eintritt bis 20 Uhr 10 Franken, danach 12 Franken – inklusive Schlittschuhmiete.

Freiwillige Waffenabgabe in Bülach

Wer möchte, kann am Samstag in Bülach nicht mehr benötigte Waffen abgeben. Foto: Archiv

Am Samstag, von 8 bis 12 Uhr, findet im Verkehrsstützpunkt Bülach ein Aktionstag zur freiwilligen Waffenabgabe der Kantonspolizei Zürich statt. Dort können nicht mehr benötigte private Waffen, Waffenzubehör, Waffenbestandteile und Munition, Pyrotechnik sowie Laserpointer gegen Verzichtserklärung abgegeben werden. Die abgegebenen Waffen werden später unter Kontrolle vernichtet.

Tag der offenen Tür im Forschungslabor in Rafz

Am Sonntag, von 11 bis 16 Uhr, findet der Tag der offenen Tür des Forschungslabors der European Biostasis Foundation (EBF) an der Industriestrasse 2 in Rafz statt. Das EBF lädt alle Interessierten ein, im Beisein von internationalen Forschern aus dem Bereich Kryobiologie das Forschungsinstitut kennen zu lernen.

Quartierfest im Glattpark in Opfikon

Als Abschluss des Spielfestivals findet am Samstag von 14 bis 18 Uhr auf der Glattpark-Brache ein Quartierfest statt. Mit Hüpfburg, Stickerworkshop und Spielkiste oder beim Konzert von OG Florin kann man dort gemeinsam Spass haben. Zudem gibt es Pizza und einen Barbetrieb.

Oktoberfest auf der Pferderennbahn in Dielsdorf

Zum Saisonabschluss gibt es auf der Pferderennbahn in Dielsdorf nochmals ein abwechslungsreiches Programm. Archivfoto: Balz Murer

Am Sonntag, von 11 bis 16.30 Uhr, wird auf der Pferderennbahn Zürich-Dielsdorf der Saisonabschluss gefeiert. Höhepunkte sind das 41. St. Leger sowie das Critérium. Weitere Flachrennen, ein Jagdrennen sowie zwei Ponyrennen versprechen ein abwechslungsreiches Programm. Neben hochkarätigen Pferderennen mit interessanten Wettmöglichkeiten werden die Besucherinnen und Besucher vom Caterer mit Oktoberfest-Klassikern verwöhnt.

Martina Macias ist Redaktorin für das Ressort Zürcher Unterland. Mehr Infos

