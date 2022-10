Tipps für 28. bis 30. Oktober – Das läuft am Wochenende im Unterland Musik, Brunch, Worte und Halloween werden dieses Wochenende im Unterland angeboten. Thomas Mathis

Musikfesttage in Wallisellen

Rodas ist ein Frauentrio bestehend aus Barbara Gisler, Corin Curschellas und Patricia Draeger. Foto: PD

Es ist bereits das zweite Wochenende der Musikfesttage in Wallisellen. Im Doktorhaus steht am Freitag ab 19.30 Uhr das Frauentrio Rodas bestehend aus Barbara Gisler (Cello), Corin Curschellas (Gesang) und Patricia Draeger (Akkordeon) auf der Bühne. Am Samstagmorgen um 11 Uhr tritt Liedermacher Andrew Bond auf. Das Konzert ist online fast ausverkauft. Nur noch wenige Tickets an der Abendkasse gibt es laut der Buchungsplattform für den Auftritt von Philipp Fankhauser, der am Samstag um 19.30 Uhr beginnt.

Brunch auf dem Rhein

Das Brunchschiff ist am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Rhein unterwegs. Von der Tössegg geht es zuerst nach Eglisau, wo man ab 10.30 Uhr zusteigen kann. Am Mittag ist das Schiff zurück. Brunch und Fahrt kosten 59.50 Franken pro Erwachsenen. Kinder bezahlen den halben Preis. Eine Anmeldung unter Telefon 044 865 62 62 oder info@szr.ch ist erforderlich.

Junge Autorin in Otelfingen

Nina Kunz liest in der Mühle Otelfingen. Foto: Ela Çelik

Die junge Zürcher Autorin Nina Kunz wird mit der Lesung aus ihrem Buch «Ich denk, ich denk zu viel» die Saison der Mühle Otelfingen eröffnen. Die Lesung beginnt am Samstag um 20 Uhr. Ein Ticket kostet 25 Franken.

Halloween-Party in Bülach

Wer es gruslig mag, darf die Party in der Kantine in Bülach nicht verpassen. «Dichter Nebel, schummriges Licht und schreckliche Kreaturen versammeln sich, um unsterblich mit dir zu feiern», versprechen die Organisatoren. Los geht es am Samstagabend um 22 Uhr. Tickets sind für 10 Franken im Vorverkauf erhältlich.

