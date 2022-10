Tipps für 7. bis 9. Oktober – Das läuft am Wochenende im Unterland Am kommenden Wochenende wird im Unterland Jazzmusik gehört, durch verbotene Landschaften spaziert, der Dorfmarkt besucht und Gegenstände repariert. Martina Macias

Reparieren in Rümlang und Wallisellen

Am Samstag werden das Repair Café in Rümlang und die Reparier-Bar in Wallisellen durchgeführt. Symbolfoto: Pierre Albouy

Das Repair Café Rümlang hat am Samstag von 10 bis 15 Uhr wieder geöffnet. In der Holzwerkstatt der Sekundarschule Worbiger werden defekte Gegenstände fachmännisch begutachtet und nach Möglichkeit von ehrenamtlichen Helfenden repariert. Auch die Reparier-Bar im Kulturraum «8304 Bar & Lounge» in Wallisellen ist am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Dort werden ebenfalls defekte Objekte von Fachpersonen begutachtet und repariert.

European All Stars Quintet in Bülach

Mit dem Konzert am Freitag um 20.15 Uhr in der Vetropack Hall organisiert der Jazzclub ein exklusives Treffen mit fünf der bekanntesten und besten europäischen Jazzmusiker. Enrico Tomasso begann mit fünf Jahren, Trompete zu spielen, und gewann viermal den British Jazz Award für Trompete. Der Finne Antti Sarpila orientierte sich in seinem Spiel zunächst an Benny Goodman und trat unter anderem 1988 in der Show «Tribute to Benny Goodman» in der Carnegie Hall auf. Olaf Polziehn, einer der besten deutschen Jazzpianisten überhaupt, und die beiden Niederländer Edwin Corzilius am Bass und Frits Landesbergen am Schlagzeug sorgen für den mitreissenden Rhythmus der Band.

Neerimärt in Neerach

Am Samstagmorgen ab 9 Uhr findet im Innenhof der Schulanlage Sandbuck der Dorfmärt statt, veranstaltet von Neerach Kultur. Ein vielfältiges Angebot der Märtfahrer aus der Region lädt zum gemütlichen Pöschtele ein: Neben Frischprodukten sind auch Bauernbrote, Eingemachtes, Gebranntes, Spezialitäten aus Italien zu haben. Handgemachtes, Kunst, Geschenke, Textilien und Praktisches für den Haushalt werden ebenfalls angeboten. Im Märtbeizli servieren Feuerwehrverein und Schiessverein ein feines Frühstück, Getränke und zum Apéro auch ein Cüpli.

Führung im Naturschutzgebiet beim Flughafen

Eine Führung im Naturschutzgebiet «Alte Glattläufe» beim Flughafen wird am Samstag um 14 Uhr vom Naturschutzverein Oberglatt durchgeführt. Neben einer eindrücklichen und sonst nicht zugänglichen Landschaft werden ergänzend die grundsätzlichen Ziele der geltenden Schutzverordnung aufgezeigt. Der eineinhalb- bis zweistündige Fussmarsch wird von Adrienne Frei, Naturschutzbeauftragte des Kantons Zürich und Gebietsbetreuerin «Mittleres Glattal», geleitet.



