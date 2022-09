Tipps für 16. bis 18. September – Das läuft am Wochenende im Unterland Am kommenden Wochenende wird im Unterland geputzt, getrunken, geschaut und gebadet. Thomas Mathis

Feiern in Hüntwangen

Im Rafzerfeld fliesst am Wochenende das Bier. Symbolfoto: Celia Nogler

«O’zapft is!», heisst es am Freitag und Samstag im Rafzerfeld, wenn an zwei Abenden das Oktoberfest im Amphitheater Hüntwangen stattfindet. Dank der Organisation durch den Verein «Zuff – Züri Unterland Fest Freunde» feiert das Unterland bereits zum 9. Mal das Oktoberfest. Neben dem original Münchner Oktoberfestbier stehen im Angebot auch Hendl, Haxen und Weisswürste. Zum Tanz spielt an beiden Abenden eine Livemusik im Festzelt.

Gemeinsames Putzen

So wie in Oberglatt vor zehn Jahren wird auch dieses Jahr wieder Abfall im Unterland gesammelt. Archivfoto: Daniel Zannantonio

In zahlreichen Gemeinden wird am Freitag und Samstag geputzt. Mit Aktionen soll ein Zeichen gegen Littering und für eine saubere Schweiz gesetzt werden. Zum gemeinsamen Aufräumen aufgerufen haben der Natur- und Vogelschutzverein Steinmaur, die Gemeinde Niederhasli, Pro Dällikon, Team Furttal Zürich und FC Regensdorf, Transition Bülach, der Dörfliverein Tössriederen, Eljuki und Ajuga aus Bachenbülach, Kitu-Juspo Winkel, die Grünliberalen Wallisellen. In Kloten beteiligen sich die vier Vereine EHC, FC, Naturfreunde und der Tischtennisclub an der Aktion.

Hausbesuch in Eglisau

Wer schon immer mal einen Blick in die Landvilla an der Mettlenstrasse 12 in Eglisau werfen wollte, hat am Samstag die Gelegenheit dazu. Im Rahmen der Sonderausstellung «Eglisauer Hausgeschichten» des Ortsmuseums sind zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr alle willkommen im Wohnhaus, das 1914 fertiggestellt wurde und von einem parkartigen Garten umgeben ist.

Hundeschwimmen in Glattbrugg

Im Freizeitbad in Glattbrugg dürfen am Sonntag die Hunde ins Becken. Foto: Opfikon.ch

Normalerweise sind Hunde in Schwimmbädern nicht erlaubt. Eine Ausnahme gibt es im Freizeitbad in Glattbrugg. Am Sonntag ab 10 Uhr dürfen die Vierbeiner in den Becken der Badi schwimmen. Ab Montag bleibt das Freizeitbad aufgrund einer Revision bis zum 7. Oktober geschlossen.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.