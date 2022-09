Tipps für 2. bis 4. September – Das läuft dieses Wochenende im Unterland Am Wochenende vom 2. bis 4. September finden zwei grosse Feste statt, und der Nachtwächter lädt in Bülach zum Einkaufen ein. Martina Macias

Oberdorffest in Embrach

Vier Kühe aus Strohballen kündigen das grosse Fest an. Foto: PD

Vom 2. bis zum 4. September findet in Embrach das Oberdorffest statt, das es nur alle drei Jahre gibt. Am Oberdorffest unter dem Motto «S Dorf mit Fäschtkultur» werden an 36 Ständen Essen, Trinken, Musik und Spass angeboten. Zudem wird an der Oberdorfstrasse eine Kulturbühne aufgebaut mit einem Programm für alle Altersgruppen – von Chasperlitheater über Konzerte von Liedermacher Andrew Bond oder der Jugendmusik bis zu Theateraufführungen des Vereins Hardbühne und einer Flamenco-Show. Die Festmeile liegt auch bei der 13. Ausgabe im alten Dorfteil bei Oberdorf- und Pfarrhausstrasse. Der Festbetrieb läuft ab Freitagabend und ab Samstagmittag bis jeweils 4 Uhr. Am Sonntag sind die Beizen von 11 bis 20 Uhr geöffnet.