Tipps für 26. bis 28. August – Das läuft dieses Wochenende im Unterland Am Wochenende vom 26. bis 28. August kann man im Unterland feiern, wandernd Wein degustieren und gemeinsam Sport treiben. Thomas Mathis

Dorffest in Rümlang

Das letzte Rümlanger Dorffest fand 2017 statt. Foto:PD

Mit zwei Jahren Verspätung findet vom Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, in Rümlang das Dorffest statt, das vom Verein Rumicornis organisiert wird. Das Festgelände mit den Verkaufsständen liegt innerhalb des Vierecks, das Linden-, Ausserdorf-, Glattal- und Oberdorfstrasse bilden. Eine Neuheit ist der Pop-up-Stand, der stundenweise gemietet werden kann, um Dinge anzubieten. Neu findet am Sonntagnachmittag ein Koffermarkt statt. Es gibt einen Streichelzoo. Die Firma Eberhard stellt ausserdem Bagger zur Verfügung, die unter Aufsicht von Gross und Klein selber bedient werden können.

EHC-Jubiläum in Bülach

Seit 80 Jahren gibt es den EHC Bülach. Grund, um am Samstag ein grosses Fest in der Sporthalle Hirslen zu veranstalten. Das Highlight findet um 17.15 Uhr statt. Der EHC Bülach spielt gegen den EHC Kloten. Danach stehen die Bülacher Spieler hinter der Bar. Ein Festpin kostet 8 Franken.

Zürich Openair in Rümlang

Die Band Arctic Monkeys trat am ersten Openair-Abend am Dienstag auf. Foto: Urs Brunner

Pro Tag werden zwischen dem Tanklager Rümlang und dem Restaurant Runway 34 am Flughafen rund 25’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Noch bis am Samstagabend sorgen dort bekannte Bands für Stimmung. Headliner sind unter anderem Martin Garrix und Kygo. Tickets gibt es auf Zurichopenair.ch ab 114 Franken.

Weingenussweg in Freienstein-Teufen

Winzerinnen und Winzer laden zum Wandern und Essen ein. Foto: Weingenussweg.ch

Der Weingenussweg führt zu fünf Weingütern. Der Weg beginnt beim Weingut Steiner in Dättlikon und führt über den Berghof in Dättlikon, das Weingut Gehring in Freienstein, das Weingut Schloss Teufen und Hamacht in Teufen bis zum Weingut Lienhard in Teufen. Das Fünf-Gang-Menü ist auf die fünf Stationen aufgeteilt. Zum Essen gibt es ein passendes Glas Wein dazu. Es gibt verschiedene Startzeiten am Samstag und Sonntag jeweils von 10.15 bis 12.15 Uhr. Tickets sind unter weingenussweg.ch für 115 Franken erhältlich.

Open-Air-Kino in Regensberg

Die Badi Regensberg wird am Wochenende zu einem Kino. Foto: Burgspektakel.ch

Eine Giraffe, ein Zebra, ein Löwe und ein Flusspferd besuchen am Samstag die Badi Regensberg. Unter freiem Himmel zeigt der Verein Burgspektakel den Film «Madagascar» für Familien. Am Freitag wird für Erwachsene der US-amerikanische Streifen «Green Book» gezeigt, der in den 1960er-Jahren spielt und von einer wahren Geschichte inspiriert ist. Die Vorführung beginnt jeweils um 21 Uhr. Ab 18.30 Uhr gibt es Essen und Trinken. Tickets sind an der Abendkasse für 20 Franken (Erwachsene) oder 15 Franken (Kinder unter 16 Jahren) erhältlich.

Bergluft schnuppern in Dielsdorf

Christina Ragettli ist zu Fuss 2363 Kilometer durch die Alpen gewandert. Foto: Christina Ragettli

Wer in die faszinierende Bergwelt eintauchen möchte, sollte sich am Samstag um 20 Uhr im Bistro Philosophe in Dielsdorf einfinden. Christina Ragettli überquerte in vier Monaten zu Fuss auf der Via Alpina die Alpen von Triest nach Monaco. Auf den 2363 Kilometern durch sechs Länder kam sie auch an ihre Grenzen. Sie liest aus ihrem Buch «Von Wegen» und zeigt Fotos. Der Eintritt kostet 25 Franken.

Sport in Bülach und Kloten

Im Lindenhof wird am Freitagabend trainiert. Foto: Activecity.ch

Etwas Bewegung für die Muskeln gefällig? In Bülach finden diese Woche im Rahmen von «Active City» sportliche Aktivitäten statt. Am Freitag beispielsweise gibt es um 18.30 Uhr ein Konditionstraining im Lindenhof. Ein Lauftraining steht am selben Ort am Samstag um 14 Uhr auf dem Programm. Auch in Kloten gibt es Aktivitäten, so zum Beispiel Theatersport auf der Stadtparkwiese am Samstag um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kurse sind kostenlos.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.