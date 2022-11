Wochenende im Unterland – Das läuft vom 11. bis zum 13. November Der Fasnachtsbeginn, eine Jassmeisterschaft und ein Gesangstalent sorgen dieses Wochenende für Abwechslung im Unterländer Alltag. Thomas Mathis

Guggenmusik in Bassersdorf und Rümlang

Archivfoto: Madeleine Schoder

Freitag ist Fasnachtsbeginn. Los geht es zum Beispiel um 18 Uhr in Bassersdorf am Fasnachtswegli, wo sich Obernarr Rolf Zemp und die Guggenmusik Kookaburra kurz treffen. In Rümlang gibt die Guggenmusik Los Guggos am Samstag um 18.18 Uhr auf der Oberdorfstrasse ein Monsterkonzert im Rahmen des Martinimärts.

Martinimärt in Nürensdorf und Rümlang

Zum Fest des heiligen Martins findet mancherorts ein Markt statt. Im Schlosspark in Nürensdorf werden am Samstag von 10 bis 17 Uhr an 35 Ständen allerlei Waren angeboten, darunter Alpkäse, lokales Bier, Adventsgestecke und Modeschmuck. Auch in Rümlang findet am Samstag ein Martinimärt statt. Geöffnet sind die Stände rund um den Dorfplatz zwischen 11 und 21 Uhr.

Eine Martini-Ausstellung findet in der Alten Kaserne in Wallisellen statt. Dort ist am Freitag von 14 bis 19 Uhr und Samstag/Sonntag von 11 bis 17 Uhr Kunsthandwerk zu sehen. Es ist die letzte Ausgabe dieses Anlasses. Für weihnächtliche Stimmung sorgt das Hardundgut-Gartenbrockenhaus in Embrach bereits ab diesem Wochenende. Zur Eröffnung des Adventsmarkts wird am Samstag ab 9 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr ein Festprogramm angeboten.

Insekten in Neerach

Es gibt Musikstücke, in denen Insekten die Hauptrolle spielen. Eine Auswahl davon präsentiert Pianistin Nathalie Laesser Zweifel am Samstag im Mehrzweckgebäude Sandbuck in Neerach. Dazu gibt es eine Ausstellung des Fotografen Rainer Egle, der Insekten mit seiner Kamera in vielen Einzelbildern aufgenommen und diese zusammengesetzt hat, sodass eine besondere Tiefenschärfe entsteht. Türöffnung ist um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Jassmeisterschaft in Bülach

Foto: Urs Jaudas

Zu einem gemütlichen Jassnachmittag trifft man sich am Samstag in Bülach. Der Katholische Männerverein Bülach organisiert das Wettjassen im katholischen Pfarreizentrum. Die Teilnahme kostet 25 Franken. Ein Nachtessen ist im Preis inbegriffen. Bis 13.30 Uhr kann man sich vor Ort anmelden.

Gesangstalent in Kloten

Archivfoto: Leo Wyden

Soul trifft auf die Swiss-Band – so lautet das Motto des diesjährigen Konzertwochenendes der Bigband. Mit dabei ist Sängerin Irina Mossi, die im September 2021 von SRF 3 den Titel «Best Talent» erhielt. Das Konzert im Stadtsaal in Kloten beginnt am Freitag und am Samstag um 19.30 Uhr. Tickets gibt es für 45 Franken digital oder an der Abendkasse. Mehr Informationen auf Swiss-band.ch.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.