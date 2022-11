Tipps fürs Wochenende – Das läuft vom 18. bis 20. November im Unterland Wer keine Lust auf Weihnachtsmärkte hat, für den bietet das Unterland dieses Wochenende auch andere Anlässe. Thomas Mathis

Rückblick in Opfikon

Foto: Sibylle Meier

Die Wunderkammer im Glattpark blickt am Sonntag, um 11 Uhr, bei einem Brunch auf ihre Entstehungsgeschichte zurück. Wo 2015 noch nichts los war, ist inzwischen eine vielfältige Zwischennutzung entstanden. Gründerin Vesna Tomse hat die Entwicklung mit ihrer Kamera dokumentiert.

Musik in Bülach

Die Stadtmusik Bülach lädt am Sonntag, um 16.30 Uhr, zu einem Konzert in der Reformierten Kirche in Bülach ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke von Hans Zimmer und Jacob de Haan. Es gibt eine Kollekte.

Kerzen in Glattfelden, Kloten und Wallisellen

Foto: Reto Oeschger

Nicht nur Weihnachtsmärkte, sondern auch das traditionelle Kerzenziehen ist zurück. Beim Reformierten Kirchgemeindehaus in Glattfelden zum Beispiel darf Gross und Klein am Samstag, von 11 bis 18 Uhr, den Faden ins flüssige Wachs tunken. Dieses Wochenende können auch am Schluefweg in Kloten und beim Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen in Wallisellen eigene Kerzen gezogen werden. In Kloten braucht es ein vorgängig erworbenes Ticket für 5 Franken.

Gewerbe im Embrachertal

Die Gewerbetreibenden im Embrachertal laden die Bevölkerung am Sonntag zu Betriebsbesichtigungen und gemütlichem Beisammensein ein. Zwischen den Gemeinden verkehrt ein Shuttle-Bus. Der Anlass findet zwischen 10 und 17 Uhr statt.

