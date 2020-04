Run auf Ziegenmilch – Das Leiden der Gitzi Ziegenmilchprodukte sind beliebter denn je. Das Fleisch der Ziege jedoch verkauft sich kaum. Das führe zu unhaltbaren Zuständen bei der Aufzucht und der Verarbeitung, kritisiert der Tierschutz. Chris Winteler

Schon in den ersten Lebenstagen werden Gitzi verkauft und landen in Mastbetrieben. Foto: Marc Dahinden

Noch nie wurden in der Schweiz so viele Ziegenmilchprodukte konsumiert wie heute. Früher eine Delikatesse, die man aus den Ferien in Frankreich mitbrachte, bietet inzwischen jede Region ihren typischen «Geisschäs» an. Und die Milch ist nicht zuletzt bei Kuhmilch-Allergikern gefragt – heute wird hierzulande etwa doppelt so viel Ziegenmilch hergestellt wie noch vor zwanzig Jahren.