«Ach, gebens noch a Glasl Wein!» – Das letzte Schlaraffenland Europas Kürbiskernöl, Bisonwurst und Weltklasse-Weine: Die Steiermark ist für Schlemmer ein Paradies auf Erden – besonders im Herbst. Brigitte Jurczyk

Toskana? Nein, Steiermark: Blick von der Südsteirischen Weinstrasse, in der hügeligen Region gibt es nicht weniger als 110 Weinbaubetriebe. Foto: Getty

Der Steirische Petersdom war der Magnet, der die Touristen bislang ins beschauliche Pöllau zog. Imposant wie ein Schloss, mit einem Freskensaal und einer Stiftskirche, die als grösster, barocker Kirchenbau der Steiermark gilt. Hübsch anzusehen, aber heute pilgern die Scharen in der Marktgemeinde eher zu Julia Fandler. Statt weihrauchschwangerem Gottesdienst gibt es bei ihr eine erste Ölung.

Julia Fandlers Ölmühle Fandler in Pöllau produziert 20 verschiedene Öle. Foto: PD

Julia leitet die Ölmühle Fandler in der vierten Generation. Die 47-Jährige führt das vom Urgrossvater gebaute Werk auf kreative Weise in die Zukunft. Heute ist der Pöllauer Betrieb eine der bekanntesten der 60 Ölmühlen in der Steiermark: «Wir bieten 20 verschiedene Öle, bei deren Entstehung man zuschauen kann und die sich hier auch verkosten lassen. Sie werden aus Marillen- oder Zwetschkenkernen gepresst, Hasel- oder Baummnüssen, aus Hanf oder Leinsamen. Und natürlich auch aus Kürbiskernen – das Vorzeigeprodukt der Region.

In der Steiermark wachsen Ölkürbisse auf 20'000 Hektaren. Im Spätsommer überziehen die Reihen von orange-grün-gelben, fussballgrossen Früchten die Landschaft. Kaum ein Gasthaus kommt ohne das aus den Kernen gepresste, tief dunkelgrüne Öl aus. Und auch bei Julia Fandler kann man bei Kochevents lernen, es kreativ zu verwenden.

Schokoladen-Kurse bei der Konditorweltmeisterin

In St. Kathrein am Offenegg bietet die Konditorweltmeisterin Eveline Wild Schokoladen-Kurse an. Foto: PD

Manchmal steht in Pöllau Stefan Eder am Herd. Der Koch führt eigentlich mit seiner Frau Eveline Wild «Den Wilden Eder», in St. Kathrein am Offenegg. Ein echtes Wohlfühlhotel auf 972 Meter über Meer im Herzen des Naturparks Almenland. Eveline Wild ist eine ganz Süsse. Die Konditorweltmeisterin und Patissière mit eigener TV-Show nimmt die Gäste des modern gestylten Traditionshotels mit in den Schokoladen-Himmel. Für Schoggifreaks sind ihre sechsstündigen Kurse ein tolles Erlebnis. Und während das Glockenspiel vom benachbarten Kirchlein Sankt Kathrein ertönt, geht der Blick von hier oben weit hinaus in die hügelige Landschaft, die herbstlich leuchtet.

Wenn in anderen Gegenden Europas im Spätsommer die Trottoirs hochgeklappt werden, blüht der Tourismus in der Steiermark erst richtig auf. Es ist die Zeit für Wanderungen im alpinen Norden, im Gebiet von Dachstein, Gesäuse und Hochschwab.

Es ist die Saison für ausgedehnte Velotouren durch die sanfte Hügellandschaft im Süden, wo die Wege durch Weingärten, Kürbisfelder und Apfelplantagen führen. Alles auch in Corona-Zeiten mit Abstand machbar. Nach einem langen Tag in Aktion winkt dann die Belohnung mit dem Besuch von Buschenschänken. Ihr Sortiment: lokaler Wein und steirische Brettljause.

«Für mich ist die Steiermark eines der letzten Schlaraffenländer Europas», sagt Hans Kilger. Der gebürtige Süddeutsche hat sich vor Jahren in das österreichische Bundesland verliebt und ist gleich hier geblieben.

Beste Voraussetzungen für einen Top-Sauvignon-Blanc

Der ehemalige Wirtschaftsprüfer Hans Kilger frönt in der Steiermark zwei Leidenschaften: Wein und Würsten. Foto: PD

Klar, dass der heute 57-Jährige in die Gastroszene eingestiegen ist. Sein Jaglhof in Sernau hoch über dem südsteirischen Gamlitz ist mehrfach ausgezeichnet und lohnt in jedem Fall einen Umweg. Von der Terrasse blickt man auf den berühmten Kranachberg. Dort hat der Mann mit dem Dreitagebart einen 13 Hektaren grossen Weingarten gekauft. An den steilen Hängen ziehen sich die Weinreben bis auf 500 Meter über Meer. Sie wachsen auf Böden, die einen nach Südwesten offenen Kessel bilden: ein Sammelbecken für Sonne, das stets kühle Winde umspielen. Die besten Voraussetzungen für einen Top-Sauvignon-Blanc. Im Kranachberg Sauvignon Blanc Reserve, der hellgoldfarben im Glas leuchtet, steckt das Aroma dieser Landschaft.

Kilger hat aber noch eine zweite Leidenschaft: Hirsche, Büffel und Bisons, die der ehemalige Wirtschaftsprüfer in der Steiermark, aber auch in Rumänien zur Schlachtreife heranzieht. Was seine Metzgermeister in Eibiswald an der Grenze zu Slowenien zu Hauswürstl, Schinken, Salami und Kaminwurzn verarbeiten, schmeckt nicht nur sensationell, sondern ist auch noch gesund. Gerade eben hat Kilger in Graz an der Franziskanergasse in einem Haus aus dem 16. Jahrhundert ein Fachgeschäft für Fleisch- und Wurstspezialitäten eröffnet. Wer es nicht abwarten kann, das Gekaufte zu Hause zu kosten, darf an vier Stehplätzen frisch zubereitete Gerichte wie Pferdeleberkäse probieren.

Der Weinskandal ist längst Vergangenheit

Genuss gehört zur DNA der Steiermark wie das Gelbe zum Ei. Wer durch die Region an der Grenze zu Ungarn und Slowenien reist, hat das gute Essen, den fantastischen Wein zum Ziel. Und man trifft immer wieder auf Food-Enthusiasten, die alles geben, um Grossartiges zu produzieren. Dabei war das nicht immer so. 1985 erschütterte ein heftiger Weinskandal die Region. Damals wurden Wein-Fälschungen in verschiedenen Bundesländern Österreichs bekannt. Winzer hatten ihre Weine mit Diethylenglykol versetzt – als Süssungsmittel. Der Betrug flog auf, als ein Weinbauer auffällig viel Frostschutzmittel steuerlich geltend machen wollte, obwohl er nur einen kleinen Traktor besass.

Grosse Weine, feine Küche Infos einblenden Anreise: Im Zug bei Tag und in der Nacht via Buchs SG, Innsbruck nach Graz; www.sbb.ch Übernachten und Genuss: Der Wilde Eder, St. Kathrein am Offenegg, Traditionshotel in modernem Gewand mit Spitzenküche und Schokoladenhimmel; www.der-wilde-eder.at; Pfarrhof, Sankt Andrä im Sausal, sechs grosse Zimmer und ein Gourmetrestaurant mit dem besten Koch der Steiermark, Harald Irka; www.ampfarrhof.com; Domaines Kilger Jaglhof, Sernau, Zimmer mit Aussicht, dazu Deftiges, typisch Steirisches oder die ganz feine Küche mit grossen Weinen; www.jaglhof.at Südsteirische Weinstrasse: An der ältesten Weinstrasse Österreichs liegen 110 Weinbaubetriebe und 80 Buschenschänken; www.suedsteirischeweinstrasse.com Ölmühle Fandler: Kürbiskernöl und weitere Öl-Spezialitäten in Spitzenqualität; www.fandler.at Weingut Muster: Hier lagert der weltbeste Sauvignon Blanc; www.muster-gamlitz.at Allgemeine Infos: www.steiermark.com

Die Weinfälschungen wurden zum beherrschenden Thema in den Medien. Danach war der österreichische Weinexport praktisch tot. Viele kleine, auch unbeteiligte Weingüter mussten aufgeben. Aber der Glykol-Weinskandal hatte auch etwas Gutes: Die Winzer mussten radikal umdenken, eine neue Generation von Weinmachern ging an den Start.

Wer heute zum Beispiel an die Südsteirische Weinstrasse fährt, trifft auf 110 Weinbaubetriebe, vielfach mit international ausgezeichneten Tropfen im Keller. Zu ihnen gehört auch jener von Reinhard Muster, der im vergangenen Herbst die Trophäe für den besten Sauvignon Blanc der Welt gewann. In den 80 Buschenschänken, die sich an der ältesten Weinstrasse Österreichs aufreihen, hört man oft vom Tisch nebenan: «Ach, gebens noch a Glasl Wein!»