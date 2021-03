Eishockey: Kloten vor dem Playoff – Das letzte Spiel war der Spiegel der Saison Erklärungen zu Klotens zweitem Qualifikationssieg in der Swiss League – und welche Lehren fürs Playoff zu ziehen sind. Roland Jauch

Nach 46 Runden durften sich die Klotener doch noch gemeinsam über den Qualifikationssieg freuen. Doch fürs Playoff gilt es zu Bedenken: Der EHC braucht mehr Teamplayer und weniger Individualisten. Foto: Leo Wyden

Runde 46. Keine unwichtige. Es ging noch um etwas. Der EHC Kloten hatte die Chance, den Qualifikationssieg doch noch zu holen, auch wenn er fremde Hilfe benötigte. Und in diesen letzten 60 Minuten in La Chaux-de-Fonds zeigte die Mannschaft von Per Hanberg noch einmal all das auf, was in der gesamten Qualifikation das Team begleitet hat.

Es begann mit dem effizienten Powerplay. Kloten nützte drei von vier Überzahlspielen zu Toren, nachdem in zwei Partien zuvor nichts geklappt hatte. Am Ende der Qualifikation ist Kloten die Nummer 1 in der Disziplin Überzahl und die Nummer 1 in der Tabelle - dank des letzten Powerplays im letzten Auswärtsspiel. Zum Auftakt des letzten Abschnitts standen Kloten noch 26 Sekunden Powerplay zur Verfügung. Nach 15 Sekunden war der Puck zum 4:3, zum Sieg, im Netz. Robin Figren erzielte sein 29. Saisontor, er ist der beste Klotener Schütze der Qualifikation. Zum fünften Mal war sein Treffer der siegsichernde.