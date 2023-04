Krogerus & Tschäppeler – Das «Locksmith Paradox»: Ist Qualität und Schnelligkeit ein Widerspruch? Jein. (Keine Sorge, wir haben auch noch eine etwas ausführlichere Antwort.) Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Als Pablo Picasso einmal über den Markt spazierte, sprach ihn eine Frau an: «Ich liebe Ihre Kunst», sagte sie, «könnten Sie mir vielleicht etwas Kleines auf das Papier zeichnen?» Picasso lächelte, nahm das Papier und malte eine kleine, kindliche Blume. «Das macht eine Million Dollar.» «Wie bitte?», entgegnete die Frau, «das haben Sie ja in dreissig Sekunden gemalt!» Daraufhin Picasso: «Gute Frau, ich habe dreissig Jahre gebraucht, um das in dreissig Sekunden zu malen.»