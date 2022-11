Adrian Heidrich, Herzliche Gratulation zum Achtelfinal-Einzug im Challenge-Turnier auf den Malediven und zum 4. Platz von Dubai zwei Wochen später. Da hat sich die Extrarunde im Oktober, zu einer Zeit, in der Sie und die anderen Beachvolleyball-Profis normalerweise vor allem Ferien machen, so richtig gelohnt.

Ja, definitiv. Die Ergebnisse, die wir jetzt geschafft haben, sind für unsere Ausgangslage fürs nächste Jahr enorm wichtig. Im Moment gehen viele Gerüchte um, dass sich am Bewertungs-System für die Anmeldung zu den Turnieren wieder etwas ändern könnte. Darum sind wir unter Druck gestanden, uns zu verbessern. Dank der Punkte, die wir jetzt geholt haben, wissen wir: Wir können spielen. Das heisst: Am Anfang der nächsten Saison können wir auf jeden Fall in der Qualifikation zu den Challenger-Turnieren antreten, egal, ob sich am Modus etwas ändert oder nicht.