Kopf des Tages – «Das macht man nicht»: Warum ein erzkonservativer TV-Prediger sich gegen Trump wendet Pat Robertson, der 90-jährige charismatische Televangelist und Medienmogul, hat in seiner Show den lang von ihm gehypten Trump scharf angegriffen. Alexandra Kedves

Televangelist Pat Robertson, hier 2017, erklärt seinen Fernsehschäfchen, dass Donald Trump unanständig war. Foto: Getty

Seine Show «The 700 Club» erreicht täglich über eine Million Zuschauer, und sein 1960 gegründeter Sender CBN (The Christian Broadcasting Network), der seine Programme in 180 Ländern ausstrahlt, wurde von Donald Trump seit Beginn seiner Präsidentschaft hofiert. Schliesslich hat Pat Robertson einen richtig heissen Draht zu den weissen Evangelikalen und anderen strengen christlichen Gruppierungen. Und kein anderes Segment der Bevölkerung hält strammer zum unchristlich zweifach geschiedenen Mann im Oval Office.

Wink mit der Bibel

Doch jetzt hat selbst der erzkonservative 90-jährige Robertson mit dem – buchstäblich gottgegebenen – Reinvermögen von mindestens 100 Millionen Franken offenbar genug. Trump hatte verkündet, er wolle die Armee in die Städte schicken, allenfalls auch ohne Zustimmung der Regionalpolitiker.

Danach liess er eine friedliche Demonstration vor dem Weissen Haus mit ostentativer Härte auflösen, um vor einer nahe gelegenen Kirche wortlos eine Bibel in die Höhe zu halten wie ein Stadtführer seinen Regenschirm. Ein Wink mit dem Zaunpfahl für die Evangelikalen, sinken Trumps Umfragewerte doch seit der Corona-Krise sogar bei der Stammwählerschaft.

Der Wink kam schlecht an bei dem Greis, der 1955, nach gescheitertem Rechtsanwaltsexamen (dies trotz glänzendem Jurastudium in Yale), erst eine Krise hatte, wenig später sein Erweckungserlebnis inklusive Zungenreden und Prediger wurde. «Jetzt wäre es an der Zeit, zu sagen: ‹Ich verstehe euren Schmerz, ich will euch trösten; ich denke, es ist Zeit, dass wir einander lieben.›»

Aber der Präsident wählte einen anderen Weg», tadelte Pat Robertson, der sich 1988 selber als Präsidentschaftskandidat in Stellung gebracht hatte. «Er sagte: ‹Ich bin bereit, die Truppen zu schicken, wenn die Gouverneure der Nation nicht handeln›… Tatsächlich sprach er von ihnen wie von Deppen. Das macht man einfach nicht, Mr. President. Das ist nicht cool!»

Ganz schön cool, wie der knittrige Robertson – 2018 erlitt er einen Schlaganfall – dasitzt und knattert. Wenn sein «Das tut man nicht» sich angesichts der Lage auch recht hilflos anhört. Vermutlich halten viele seiner Zuschauer Trump den Regenschirm, pardon: die Stange, bei der Wahl im November. Schon oft liefs anders, als Robertson, Sohn eines demokratischen (!) Senators, es sich wünschte. Oder Gott es ihm eingegeben hatte.

Gern sagte er mit Berufung auf den Allmächtigen konkret die Zukunft voraus. Prophezeite etwa den Weltuntergang für 1982, einen grossen Terroranschlag in den USA 2007, die Wahl Mitt Romneys zum Präsidenten 2012.

Das Mandat des Himmels

Der Televangelist und Medienmogul gilt als wichtigste charismatische Führerfigur der USA – trotz vorehelich gezeugtem Kind (eine Tatsache, die er hatte vertuschen wollen). Er geriet aber mit etlichen Gottesauslegungen in Kritik. So deutete Robertson 9/11 und die Verheerungen des Wirbelsturm Kathrina als Strafe für die Lebensweise der LGBTQ-Community und die Abtreibungspolitik.

Robertsons erste Trump-Zweifel übrigens – als die USA 2019 aus Syrien abzogen – zeitigten bei den Trump-Anhängern jedenfalls kein Schwanken. Obwohl er formulierte: «Der Präsident läuft Gefahr, das Mandat des Himmels zu verlieren.» Es würde reichen, wenn er dasjenige des Volkes verlöre.