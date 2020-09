Einzigartige Unternehmenskultur – Das macht Netflix so erfolgreich Hohe Löhne, so viel Ferien, wie man will, Kritikzwang auch gegenüber Chefs: Der Streamingdienst funktioniert anders als andere Firmen – und behält nur die Besten. Philippe Zweifel

« Wir führen Netflix am Rande der Anarchie »: Reed Hastings über seine einzigartige Unternehmenskultur . Foto: Ernesto S. Ruscio (Getty Images)

Sind Sie schon einmal in einem Meeting gesessen und haben gedacht: Was erzählt der Chef für einen Quatsch? Klar, sind wir alle. Und die meisten von uns sagen in solchen Situationen: nichts. Weil man nicht in Ungnade fallen will. Bei Netflix ist es genau umgekehrt. Wer nicht aufmuckt, ist draussen. So zumindest steht es im Buch «Keine Regeln», das Netflix-Chef Reed Hastings zusammen mit der Businessprofessorin Erin Meyer geschrieben hat.