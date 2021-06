Schulhaus in Bülach – Das Mettmenriet ist ein halbes Jahrhundert alt Im Sekundarschulhaus Mettmenriet in Bülach wurden die Schülerinnen und Schüler auf eine Zeitreise geschickt. Anlass: Das Schulhaus wird 50-jährig. Barbara Stotz Würgler

Das Schulhaus Mettmenriet in Bülach ist 50 Jahre alt. Foto: Sibylle Meier

Das Mettmenriet wird 50-jährig. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich deshalb in einer Projektwoche mit den Unterschieden zwischen heute und früher. «Technische Entwicklung in der Schule», «Ein Tag im Leben eines Mettmianers – vor 50 Jahren und heute», «Schule wie vor 50 Jahren» – dies sind nur einige Titel der 16 verschiedenen Projekte, an denen die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Woche arbeiteten.

Anpflanzen: Biran, Milkias und Efe setzen, was später im Kochunterricht zubereitet wird. Foto: Sibylle Meier

Auch ganz pragmatische Themen mit etwas weniger direktem Bezug zur Vergangenheit wurden umgesetzt: Eine Gruppe pflanzte im Schülergarten Beeren, Peperoncini, Gurken und weiteres Gemüse an, das dann im Kochunterricht verwendet werden wird. Dabei trotzten sie tapfer den hohen Temperaturen, die ihnen die Schweissperlen auf die Stirn trieben beim Rechen und Hacken. Wieder andere Schülerinnen und Schüler strichen die Sitzbänke auf dem Areal neu an, weitere zimmerten Blumen- und Kräuterkistchen aus Holz, einige fertigten Pingpong- und Streetracket-Schläger an. Eine Gruppe sprayte ein kunstvolles Graffiti auf eine grosse Holzwand, welche an der Fassade des 1971 fertiggestellten Backsteinkomplexes angebracht wurde.