Geflüchtete nach Embrach verlegt – Das Militär ist zurück in der Kaserne Bülach Seit März wurde die Kaserne Bülach für die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter genutzt. Jetzt braucht die Schweizer Armee ihr Gebäude wieder. Martin Liebrich

11.03.2022

Die Kaserne in Bülach

Die Kaserne in Bülach

Das Staatssekretariat für Migration SEM bestätigt, dass die Kaserne Bülach fristgerecht am 9. Mai der Armee zurückgegeben wurde. 16 Personen aus der Ukraine, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Kaserne Bülach einquartiert waren, seien ins Bundesasylzentrum nach Embrach verlegt worden. Sie würden letztlich einem anderen Kanton zur Aufnahme zugeteilt. Das SEM teilt mit, man verfüge zu diesem Zeitpunkt schweizweit über rund 4200 freie Betten. Seit dem Ausbruch des Krieges hatte das Schweizer Militär einen Teil der Kaserne Bülach dem SEM zur Verfügung gestellt und somit Flüchtlingen aus der Ukraine dort eine Erstaufnahme ermöglicht. Meist blieben die Betroffenen nur zur Registrierung in Bülach und wurden danach auf verschiedene Kantone und später Städte und Gemeinden verteilt.