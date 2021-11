Standortwechsel für IT-Bunker – Das Millionengrab der Schweizer Armee Das ehemalige Munitionslager in Mitholz verursacht einen Kollateralschaden. Allein dieser kostet 250 Millionen Franken – ohne dass auch nur eine einzige Granate geräumt wäre. Markus Häfliger

In Mitholz werden sie nicht arbeiten können, die Armee braucht einen neuen Standort für ihren IT-Bunker: Informatiker in Uniform. Foto: VBS

Eine Explosionskatastrophe, immer wieder Überschwemmungen, Lawinen, verheerende Stürme und ein Lawinenschutz-Tunnel, der 2004 schon kurz nach Eröffnung einzustürzen drohte: Mitholz hat schon alles gesehen. Und jetzt provoziert das winzige Dorf im Berner Oberland auch noch eine gigantische Kostenexplosion in der Informatikabteilung der Schweizer Armee.

73 Jahre nach der verheerenden Explosion eines Munitionslagers der Armee liegen in Mitholz immer noch rund 3500 Tonnen Munition im Berg. Im Dezember 2020 beschloss der Bundesrat, diese räumen zu lassen. Die Kosten dafür sind enorm: Das Verteidigungsdepartement (VBS) schätzt sie derzeit auf 500 bis 900 Millionen Franken; in rund einem Jahr will es dem Parlament ein detailliertes Budget vorlegen.