Studie zu Dürren im Sommer – Das Schweizer Mittelland trocknet aus Die Sommer sind in den letzten 40 Jahren deutlich trockener geworden. Das hat nicht allein mit dem Niederschlag zu tun, wie eine Studie von Meteo Schweiz und der ETH Zürich zeigt. Joachim Laukenmann

Der aktuelle Sommer reiht sich unter die trockensten Sommer der Messreihe ein: Trockene Mais- und Weizenfelder in der Nähe von Pfyn bei Frauenfeld, aufgenommen am Mittwoch, 20. Juli 2022. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wenn es trocken ist wie jetzt, schauen wir oft intuitiv nach oben: Wann endlich kommt der nächste Regen? Dabei sollten wir nach unten schauen, in den Boden, so wie es der Klimatologe Simon Scherrer von Meteo Schweiz und Kollegen in einer Studie gemacht haben. Denn besonders für die Landwirtschaft ist die Bodenfeuchte der relevante Faktor. Und der hat nicht allein mit dem Niederschlag zu tun, sondern auch mit der Verdunstung.