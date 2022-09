Baggern fürs Klima und die Natur – Das Moor beim Katzensee gewinnt an Boden Der Kanton legt den zugeschütteten Torfboden beim Gut Katzensee frei. So kann das Moor wieder wachsen und als CO₂-Speicher zum Klimaschutz beitragen. Anna Bérard

Die Wiese beim Gut Katzensee wird wieder Moor. Damit erhält das Moorgebiet beim Unteren Katzensee 1700 Quadratmeter mehr Fläche. Foto: PD

Beim Unteren Katzensee fahren am 19. September die Bagger auf. Sie tragen die Wiese beim Gutshaus ab, entfernen das Material, das im Boden gelagert ist, und holen das darunter liegende ehemalige Moor hervor. Auftraggeberin ist die Fachstelle Naturschutz des Kantons.

Das Terrain bleibt ähnlich wie heute: Die Böschung wird in die Fläche auslaufen und im ebenen Teil nass sein. Die Bäume bleiben, es braucht lediglich eine Verbindung zum Katzensee, die 20 bis 30 Zentimeter tief ist, der Wasserstand wird mit dem Seespiegel schwanken.

Vor 100 Jahren hat man auf dem Moorboden Bauschutt und anderes Material gelagert. Ob es die Reste des abgebrannten Wirtshauses zum Gut Katzensee waren, wie man sich erzählt, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Fest steht: Unter dem Material liegt heute noch der ursprüngliche Torfboden, wie das Amt für Landschaft und Natur (ALN) festhält, zu dem die Fachstelle Naturschutz gehört.

Um das Moor wiederzubeleben, entfernen die Bagger das gelagerte Material und legen damit die ehemalige Mooroberfläche wieder frei. Weil das Material den Torfboden zusammengedrückt hat, liegt dieser nun unter dem Wasserspiegel des Katzensees und würde folglich überschwemmt. Deshalb wird die Höhendifferenz zum ursprünglichen Niveau mit Torf ausgeglichen.

Ist der Torfboden fertig, wird er mit typischen Pflanzen- und Moosarten aus dem Katzenseegebiet bepflanzt, etwa der Torf-Segge und dem Echten Skorpionsmoos. Damit erhalten seltene Arten wieder mehr Lebensraum und lassen das Moor wieder wachsen. Auch Tiere sollen von der grösseren Moorfläche profitieren: Etwa die Sumpfschrecke oder die Grosse Schiefkopfschrecke sind beides bedrohte Arten, die nun einen grösseren Lebensraum erhalten.

Die Sumpfschrecke (Stetophyma grossum) kann von grösseren Moorflächen im Katzenseegebiet profitieren. Foto: Andreas Baumann

Das Projekt kostet laut Anna-Katherina Schoenenberger, Projektleiterin bei der Fachstelle Naturschutz, rund 400’000 Franken. Wobei die Entsorgung des teilweise belasteten Auffüllmaterials den grössten Brocken ausmacht. Die Bauarbeiten dauern etwa 4 bis 6 Wochen. Der Wander- und Veloweg entlang der Wehntalerstrasse bleibt während dieser Zeit geöffnet.

Moore speichern CO₂ aus der Luft

Torf ist ein CO₂-Speicher, wie Schoenenberger betont. Er entsteht durch die Anhäufung von nicht zersetzten Pflanzenresten in Mooren. Über die Jahrtausende bauen sich so teilweise mächtige Torfkörper auf. Dadurch werden grosse Mengen Kohlenstoff aus den Pflanzenresten im Boden gebunden. Entzieht man dem Torf das Wasser, so wird der natürliche Abbauprozess in Gang gesetzt und der Kohlenstoff entweicht als CO₂ in die Luft. In der Vergangenheit hat man die meisten Moore drainiert, um sie nutzbar zu machen. Dadurch gingen nicht nur wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere verloren, durch die Trockenlegung wurde auch der Abbau des Torfs ausgelöst.

Heute fällt bei Bautätigkeiten in ehemaligen Moorgebieten oft Torf an. «Meistens wird der Torf entsorgt oder auf Landwirtschaftsland ausgebracht», sagt Schoenenberger. Damit gehe ökologisch wertvolles Material verloren und CO₂ werde freigesetzt. «Mit dem Projekt wird Torf von einer Baustelle eingebaut und bleibt so als Moor erhalten.»

10 Prozent der Moorflächen sind noch intakt

Das Moorgebiet um die Katzenseen gewinnt damit 1700 m² Fläche, was bei den 500’000 m² im gesamten Katzenseegebiet nur eine kleine Ecke ist, wie Schoenenberger einräumt. Doch jeder Quadratmeter zählt: Die Schweiz hat lediglich noch 10 Prozent der ursprünglichen Moorfläche, die übrigen 90 Prozent sind drainiert. «Werden diese Flächen überbaut, muss der Torf entfernt werden, weil es den Boden unstabil macht.»

In diesem Fall geht es um eine Baustelle in Küsnacht am Rigi, wo das Material im Untergrund zum Vorschein gekommen ist. Der Torf ist in einem Lager untergebracht, bis er nach Regensdorf transportiert werden kann.

