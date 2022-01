Bezirksgericht Bülach – Das Motiv einer Maskenverweigerin bleibt im Dunkeln Eine Frau wurde ohne Maske erwischt und gebüsst. Das akzeptierte sie nicht und zog vor Gericht. Dort erschien sie aber nicht. Das hat Konsequenzen. Daniela Schenker

Im Airport Shopping Center Kloten wurde die Busse ausgesprochen. Archivfoto

Richter und Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Bülach sind vorbereitet, das Verhandlungszimmer ist reserviert. Erwartet wird eine 55-Jährige. Ihr wird ein Verstoss gegen die Covid-Verordnung zur Last gelegt. Konkret: Die Frau hat vor zehn Monaten im Shoppingcenter des Flughafens die Maskenpflicht ignoriert. Und dies offensichtlich so beharrlich, dass sie gebüsst wurde. 100 Franken hätte sie zahlen müssen. Doch das tat die Frau innert der vorgeschriebenen Frist nicht, was ihr einen Strafbefehl des Statthalteramts Bülach eintrug. Kostenpunkt nun: 250 Franken. Gegen diesen erhob die Ostschweizerin innert der vorgesehenen Frist von zehn Tagen Einsprache. Was dazu führte, dass sie sich am Donnerstag vor Gericht hätte erklären können. Doch dazu kam es nicht: Die Frau blieb der Verhandlung fern. Eine Abmeldung oder einen Grund für ihr Nichterscheinen blieb sie dem Gericht schuldig. Nach einer Wartefrist von einer Viertelstunde war das Verfahren damit formell beendet: Erscheint eine Person nicht zur Verhandlung, gilt eine Einsprache als zurückgezogen. Der Strafbefehl erwächst in Rechtskraft.