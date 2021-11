Corona-Alarm in Baden-Württemberg – Das müssen Schweizer Grenzgänger nun beachten Das deutsche Bundesland hat die höchste Corona-Warnstufe ausgerufen. In der Folge werden die Rechte von Ungeimpften eingeschränkt. Auch Reisende aus der Schweiz sind betroffen. Simon Bordier

Baden-Württemberg führt in vielen Bereichen 2-G ein, die Einreisebestimmungen ändern sich aber vorerst nicht. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Was ist in Baden-Württemberg los?

Das an die Schweiz grenzende Bundesland hat am Dienstagmittag die sogenannte Alarmstufe ausgerufen. Es handelt sich hierbei um die letzte Ebene eines dreistufigen Massnahmenplans, den Baden-Württemberg vergangenen September festgelegt hat. Die Alarmstufe wird ausgelöst, wenn sich an zwei aufeinander folgenden Werktagen mehr als 390 Covid-Patienten auf den Intensivstationen des Bundeslandes befinden. Dies ist nun der Fall. Die neuen Massnahmen treten per Mittwoch, 17. November, in Kraft, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag. Wie die «Stuttgarter Nachrichten» schreiben, schliesst Kretschmann angesichts der sich zuspitzenden Lage auch einen erneuten Lockdown nicht aus. Man habe Stand heute keine allgemeinen Lockdowns vor und halte erstmal an den Maßnahmen unter der 2G-Regel fest, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. «Ob wir nochmal in die Situationen kommen, dass wir noch weitergehen müssen, hängt auch von den Auffrischungsimpfungen ab.»