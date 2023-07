Unruhen in Frankreich – Das müssen Sie bei Ihrer Frankreich-Reise beachten Die Proteste in Frankreich betreffen auch Touristen. Sind Ferien im Nachbarland noch sicher? Die wichtigsten Antworten. Lisa Füllemann

Szenen wie diese haben sich in Frankreich während der Proteste tagelang abgespielt (30. Juni 2023). Foto: Aurelien Morissard (AP Photo)

Im Juli beginnen für die meisten Schweizerinnen und Schweizer die Sommerferien. Wer Ferien in Frankreich geplant hat, dürfte aber angesichts der Unruhen in Frankreich verunsichert sein. Wie ist die aktuelle Lage im Nachbarland? Gibt es für Frankreich eine offizielle Reisewarnung vom Bund? Und was meinen die örtlichen Tourismusverantwortlichen?