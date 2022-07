Fakten zum Nationalsport – Das müssen Sie über das Schwingen wissen Sie wollen bald einmal ein Schwingfest besuchen, oder sich hinsichtlich des Eidgenössischen Wissen aneignen? Wir helfen ihnen dabei mit unserem Video. Marco Oppliger Martin Bürki

Von A wie Anschwingen bis Z wie Zwilchhose: Die wichtigsten Regeln im Schwingsport Video: Marco Oppliger, Martin Bürki

Schwingen begeistert die Massen – längst ist aus dem einstigen Kräftemessen zwischen Sennen, Knechten und Bauern ein «Big Business» geworden. Über 50’000 werden am Eidgenössischen Schwingfest Ende August in der Arena mitfiebern, zudem erwarten die Behörden in Pratteln am Festwochenende bis zu 400’000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände.