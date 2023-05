13 Fragen zur Krönungszeremonie – Das müssen Sie zu Charles’ Krönung wissen Wo bleibt Meghan Markle? Welche Promis werden erwartet, und welche Zeremonie geschieht im Geheimen? Antworten auf die wichtigsten Fragen zum royalen Ereignis des Jahres. Denise Jeitziner

Gut gelaunt: Charles III. wird acht Monate nach der Thronbesteigung endlich offiziell gekrönt. Foto: Keystone

Wann starten die wichtigsten Programmpunkte?

Hauptprobe für die Zeremonie: In der Diamond Jubilee State Coach werden sich Charles und Camilla zur Westminster Abbey kutschieren lassen. Foto: Keystone

Wie immer bei royalen Events ist alles auf die Minute genau geplant. Hier ist der detaillierte Ablauf für Charles’ Krönung:

10.30–11.45 Uhr (Schweizer Zeit): Ankunft von Staats- und Regierungschefs, ranghohen Gästen, VIPs und Mitgliedern der Royal Family bei der Westminster Abbey.

10.45 Uhr: Die königliche Eskorte versammelt sich beim Buckingham-Palast.

11.20 Uhr: Charles III. und Camilla starten die etwa zwei Kilometer lange Strecke zur Westminister Abbey in einer modernen, prunkvollen Kutsche mit Goldverzierungen, der Diamond Jubilee State Coach. Diese hat eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber und hydraulische Stabilisatoren, damit es weniger ruckelt.

11.53 Uhr: Charles und Camilla erreichen die Westminster Abbey.

12 Uhr: Einmarsch und Beginn des Gottesdiensts, der von Justin Welby, Erzbischof von Canterbury, geleitet wird. Er ist der ranghöchste Geistliche der Church of England.

13 Uhr: Krönungszeremonie, die seit mehr als tausend Jahren mehr oder weniger gleich abläuft. Der Monarch wird danach den Gästen in der Westminster Abbey präsentiert, die «God Save the King!» rufen. Königin Camilla wird ebenfalls gekrönt, bloss in einer etwas schlichteren Zeremonie.

14 Uhr: Ende des Gottesdienstes. Die Prozession zurück zum Palast beginnt. Hier kommt eine über 260 Jahre alte Kutsche zum Einsatz: die Gold State Coach. Sie wiegt vier Tonnen und wird von acht Apfelschimmeln gezogen. Sie ist imposanter als die Diamond Jubilee State Coach, aber deutlich weniger komfortabel.

14.33 Uhr: Ankunft von Charles und Camilla am Buckingham-Palast.

14.45 Uhr: Royales Salut im Garten des Palastes.

15.15 Uhr: Auf dem Balkon erscheint die königliche Familie, am Himmel die Kunstfliegerstaffel.

Sie können sich aber auch einfach bei uns berieseln lassen. Wir halten Sie am Samstag ab 10 Uhr via Ticker auf dem Laufenden. Übrigens: Unsere Kollegin Nina Kobelt ist ebenfalls vor Ort. Sie liebt royale Events und hat schon drei Königshochzeiten in London miterlebt. Warum? Das können Sie zur Einstimmung hier nachlesen.

Auch unser England-Korrespondent Michael Neudecker wird die Krönung live verfolgen. Wie sich der Mega-Event über die Jahrhunderte verändert hat, was Charles seit dem Tod seiner Mutter macht und was von ihm als König zu erwarten ist, hat er dem Podcast-Team von «Apropos» vorab erzählt.

Warum wird Charles erst jetzt gekrönt?

Bald kommt zu all den Abzeichen auf seiner Uniform noch eine Krone dazu: König Charles III. wird acht Monate nach der Thronbesteigung offiziell gekrönt. Foto: AFP

Als am 8. September 2022 Queen Elizabeth II starb, wurde Charles automatisch zum König. Dass er erst acht Monate nach der Thronbesteigung gekrönt wird, ist aber nicht ungewöhnlich, sondern hat gemäss Buckingham Palace mit Pietät zu tun: «Damit die königliche Familie und die Nation den Verlust der Monarchin betrauern können, klafft zwischen Thronbesteigung und Krönung immer eine erhebliche Lücke», heisst es auf der Website des Palastes. Tatsächlich dauerte diese Lücke bei der jungen Queen 16 Monate, also doppelt so lang. Übrigens wäre eine Krönung gar nicht vorgeschrieben. Sie ist bloss eine Art offizielle Bestätigung.

Das Leben von König Charles III. in drei Minuten: Ein Überblick über die wichtigsten Stationen auf seinem Weg zur Krone. Video: Tamedia

Was ist anders als bei der Krönung von Queen Elizabeth II?

Queen Elizabeth II wurde am 2. Juni 1953 gekrönt. Die Zeremonie ihres Sohnes wird ein wenig schlichter ausfallen. Foto: Keystone

Die Krönung der Queen 1953 war ein grosses Spektakel, das damals erstmals live im Fernsehen übertragen wurde und drei Stunden dauerte. Bei Charles III. soll alles ein wenig dezenter (mit Ausnahme der Einladungskarte, die bunt war statt eintönig), zeitgemässer (die moderne Kutsche für die Hinfahrt) und kürzer (bei der Queen dauerte die Zeremonie drei Stunden) ausfallen.

Zum Beispiel sind nur etwa ein Viertel so viele Gäste eingeladen wie vor 70 Jahren (dafür auch einige Leute aus dem Volk), und die Prozession wird statt acht Kilometer wie bei Elizabeth II. und Prinz Philip nur etwa zwei Kilometer lang sein. Dieser durfte übrigens damals nicht neben dem Thron seiner Liebsten sitzen. Camilla hingegen bekommt mit der Krönung sogar einen eigenen Programmpunkt.

Was hat es mit der geheimen Trennwand auf sich?

Hinter diesem Sichtschutz wird Charles III. am Samstag kurz verschwinden. Foto: Getty Images

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt werden am Samstag jeden Schritt der Krönung via Streams und TV-Sendungen verfolgen können – bis auf einen; ein Teil der Zeremonie wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden: die Salbung von Charles III. Justin Welby wird dann Öl aus einer Ampulle in den Krönungslöffel giessen und dem König damit die Hände, die Brust und den Kopf salben. In diesem intimen Moment soll eine kunstvolle Trennwand den König vom Blick der Öffentlichkeit abschirmen. Sie wurde extra für ihn hergestellt.

Nach der Salbung soll Charles – wieder vor den Augen aller – den Treueschwur leisten. Und überall im Land, ob im Pub, im Bus oder auf dem Sofa daheim, sollen die Untertanen lauthals in den Treueschwur einstimmen und so Charles III. Gefolgschaft geloben. Das zumindest fände der Palast toll. Dessen Vorschlag ist jedoch, gelinde gesagt, nicht bei allen Briten gut angekommen. «In einer Demokratie sollte das Staatsoberhaupt umgekehrt uns, der Bevölkerung, Treue geloben», murrten etwa die im Verband Republic zusammengeschlossenen Anti-Monarchisten.

Sie werden ziemlich sicher nicht lauthals in den Treueschwur des neuen Königs einstimmen: Anti-Monarchisten bei einem Protest in Liverpool. Foto: Paul Ellis (AFP)

Das bedeutet jedoch nicht, dass diese am Samstag stillbleiben werden. Im Gegenteil. «Es wird die grösste Protestaktion sein, die wir je gemacht haben – aber nicht die letzte», kündigte Graham Smith, der Republic-Chef, in der britischen Zeitung «The Times» an.

Welche Aufgaben haben die Prinzen William und Harry?

Harry (links) kann die Krönung entspannt geniessen, sein Bruder William hat derweil einige wichtige Aufgaben. Foto: Dominic Lipinski (AFP)

Thronfolger William kommt als erster Lehnsmann seines Vaters zum Einsatz, quasi als erster Vertreter. Unter anderem wird er vor König Charles niederknien und ihm die Treue schwören. Folgenden Satz muss er dabei aufsagen: «Ich, William, Prinz von Wales, gelobe Euch meine Treue und Loyalität und werde Euch als Euer Lehnsmann bei Leib und Leben treu sein. So wahr mir Gott helfe.» Ausserdem wird er seinem Vater beim Programmpunkt «The Robe and Stole Royal» helfen, sein royales Gewand anzuziehen.

Bruder Harry kann den Tag dafür gemütlich angehen. Für ihn sind keine Aufgaben vorgesehen, da er kein offizielles Mitglied des engsten royalen Kreises mehr ist. Wenn er Glück hat, darf er gemeinsam mit seinen Verwandten zum Schluss der Veranstaltung vom Balkon des Buckingham-Palastes winken.

Welche Aufgaben warten auf die jüngsten Royals?

Von den drei Kindern des Thronfolgers William kommt bei der Krönung von Grosspapa Charles bislang nur der neunjährige George offiziell zum Einsatz. Foto: Getty Images

Der neunjährige Prinz George wird bei der Krönungszeremonie als einer von vier Ehrenpagen (Page of Honor) auftreten, gemeinsam mit Camillas Enkelsöhnen Louis, Gus und Freddy und vier weiteren Knaben. Sie müssen die rund sechs Kilo schweren Roben hochhalten, während Opa und Oma Charles und Camilla in die Westminster Abbey schreiten.

Seine jüngeren Geschwister Charlotte und Louis werden keine offiziellen Ämtlein haben. Sie sind aber auf jeden Fall bei der Krönung dabei und dürfen die Westminster Abbey gemeinsam mit dem frisch gekrönten Königspaar verlassen. Laut Royalexperten wird Charlotte dann ein Auge auf ihren kleinen Bruder haben. Frechdachs Louis ist bekannt dafür, sich die Langeweile gerne mit Grimassen zu vertreiben.

Welche prominenten Gäste werden erwartet?

Sind gerne dabei, wenn die Royals etwas zu feiern haben: Victoria und David Beckham, hier bei der Hochzeit von Harry und Meghan. Foto: Keystone

Insgesamt 2000 Gäste werden bei der Krönung von Charles III. in der Westminster Abbey dabei sein dürfen. Aus anderen Königshäusern werden unter anderem Prinz Albert und Prinzessin Charlène von Monaco, Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary von Dänemark, König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien, König Abdullah und Königin Rania von Jordanien und der japanische Kronprinz Fumihito mit Kronprinzessin Kiko erwartet.

Dazu rund 100 ranghohe Politiker wie Emmanuel Macron, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Junior, der britische Premierminister Rishi Sunak und unser Bundespräsident Alain Berset. Joe Biden wird nicht dabei sein, was nicht ungewöhnlich ist, da noch nie ein US-Präsident an der Krönung eines britischen Monarchen teilgenommen hat. Er wird von seiner Frau Jill vertreten.

Auch einige andere VIPs sind trotz Einladung nicht vor Ort. So sollen unter anderem Adele, Ed Sheeran, Shirley Bassey und Rod Stewart für das grosse Krönungskonzert am Sonntag im Windsor Castle angefragt worden sein – ohne Erfolg. Dafür sollen Paddington der Bär, Take That, Katy Perry, Lionel Richie und Andrea Bocelli auftreten. Ebenfalls an der Party erwartet werden Musiker Tom Jones, die Schauspielerin Joan Collins, die Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger, der Pianist Lang Lang und Bollywood-Star Sonam Kapoor.

Wo wird Meghan sein?

Sie bleibt lieber daheim bei ihren Kindern: Meghan Markle. Foto: Keystone

Die grosse Abwesende ist Meghan Markle. Sie wird definitiv nicht zum besonderen Tag ihres Schwiegervaters anreisen. Eine offizielle Stellungnahme des Palastes gab es dazu nicht. Es wird gemutmasst, dass sie bei ihren Kindern in Kalifornien bleiben möchte, vor allem, weil Sohn Archie just am Tag der Krönung seinen vierten Geburtstag feiert.

Bricht Kate mit einer Tradition?

Erscheint Catherine, die Prinzessin von Wales, mit «Hippie-Kopfschmuck» oder traditionsgemäss mit einer Tiara, wie es Royalisten selbstverständlich erwarten? Foto: AFP

Sie wird die künftige Königin sein, da werden natürlich besonders viele Augen auf Catherine alias Kate alias Prinzessin von Wales gerichtet sein – beziehungsweise ihr Outfit. Wird sie mit einer Tiara, einer Dreifachkrone, auf dem Kopf anrücken, so wie es die Frauen in der königlichen Familie fast immer tun, wenn ein wichtiger Anlass ansteht? Oder trägt sie stattdessen ein Blumengewinde im Haar, wie vermutet wird? Royalisten sind deswegen seit Wochen in Aufruhr. Falls Kate sich wirklich für einen Blumenkranz entscheide, riskiere sie, «in die offizielle königliche Zeremonie eine Hippie-Note einzuführen», wie die «Times» gewarnt hat.

Was hat Jesus mit der Krönung zu tun?

Bei der Krönung von Charles III. wird neben den traditionellen Insignien (welche das sind, lesen Sie hier) ein neuer wertvoller Gegenstand zu sehen sein: Papst Franziskus hat dem britischen König zur Krönung zwei Splitter geschenkt, die von dem Kreuz stammen sollen, an dem Jesus Christus laut der Bibel gekreuzigt wurde. Die rund 1 Zentimeter kleinen Splitter wurden in das silberne Kreuz von Wales eingearbeitet, das bei der Zeremonie die Krönungsprozession anführen soll.

Was gibt es zu essen?

Statt Poulet gibt es eine einfache Wähe: So sieht die offizielle britische Krönungs-Quiche aus. Foto: Getty Images

König Charles III. wünscht sich, dass seine Krönung im ganzen Reich mit einer einfachen Wähe gefeiert wird. Unsere Kulinarikredaktorin hat die «Krönungs-Quiche» nachgebacken und ist begeistert. Hier geht es zum Rezept. Bei der Krönung von Queen Elizabeth II war das «Krönungshühnchen» (poulet reine) das offizielle Gericht zum Festtag.

Welches sind die begehrtesten Gadgets?

Hochprozentiges bis Plüschiges: Alle erdenklichen Gegenstände sind dieser Tage mit royalem Anstrich erhältlich. Foto: Alamy Stock Photo

Allein drei Millionen Tassen, Becher und Gedenkteller sollen produziert worden sein mit «Coronation»-Motiven. Die Zahl entsprechender Biskuitdosen liegt offenbar noch höher. 20 Millionen Pfund sollen bereits ausgegeben worden sein für Partyschmuck und entsprechende Dekorationen. Wer will, kann sich eine lebensgrosse Pappfigur von Charles in die Wohnung oder in den Garten stellen. Sie kostet nur 36,99 Pfund, also knapp über 40 Franken.

Wie viel kostet der ganze Spass?

Offizielle Schätzungen gibt es zwar keine, es wird jedoch gemutmasst, dass die Krönung mehr als 100 Millionen Pfund kosten könnte – bezahlt von den Untertanen. Das kommt nicht überall gut an angesichts der Tatsache, dass viele Menschen in Grossbritannien mehr schlecht als recht über die Runden kommen.

Denise Jeitziner

