Nachwuchs im Zoo – Das Nashornkalb heisst Ushindi Das vor einer Woche im Zoo Zürich geborene kleine Nashorn hat einen Namen bekommen. Besuchen kann man es voraussichtlich ab dem 8. Juni.

Das neugeborene Nashorn entwickelt sich prächtig. Foto: Zoo Zürich, Sven Fässler

Das am 7. Mai im Zoo Zürich geborene Nashornbaby hat einen Namen bekommen. Die Tierpfleger haben das Weibchen Ushindi genannt, was in Suaheli Sieg, Erfolg und Triumph bedeutet, wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt.

Das Weibchen entwickle sich prächtig und säuge gut bei ihrer Mutter Tanda. Diese kam vor fünf Monaten bereits trächtig mit ihren beiden Töchtern und einem jungen Bullen aus einem Zoo in Israel nach Zürich.

Gutes Omen für wilde Nashörner

Wie alle Tiere, die 2020 im Zoo geboren werden, beginnt der Name des kleinen Nashorns mit U. Die Bedeutung soll ein Omen sein für den Schutz der wild lebenden Nashörner vor Wilderern in Kenia, wie der Zoo weiter schreibt. Durch die Corona-Krise habe sich der Druck auf die Tiere noch verstärkt, daher habe der Zoo Zürich zusammen mit einer Stiftung 300’000 Franken Soforthilfe an das Lewa Wildlife Conservancy in Kenia geleistet.

Die gleichnamige Lewa-Savanne im Zoo Zürich, wo Ushindi und die anderen Nashörner mit Giraffen, Zebras und Antilopen zusammenleben, hätte Anfang April eröffnet werden sollen. Voraussichtlich können Zoobesucher das kleine Nashorn und alle anderen afrikanischen Tiere ab dem 8. Juni besuchen, sobald der Zoo wieder öffnen darf.