Gestaltungsplan in Niederhasli – Das neue Bahnhofsareal ist einen Schritt weiter Damit beim Bahnhof Niederhasli wie geplant gebaut werden darf, muss ein privater Gestaltungsplan her. Der wird nun auf den Weg durch die Instanzen geschickt.

«An bester Lage in Bahnhofsnähe sollen sich in den nächsten Jahren attraktive Mischgebiete entwickeln», schreibt der Gemeinderat Niederhasli in einer Medienmitteilung. Im Vordergrund stehen dabei publikumsorientierte gewerbliche Angebote in den Erdgeschossen sowie Büro- und Wohnnutzungen in den oberen Geschossen. Ziel: Das neu entwickelte Quartier soll neben der städtebaulichen Aufwertung rund 500 Einwohnerinnen und Einwohnern ein neues Zuhause bieten.

Eine Hürde gibt es aber noch. Gemäss aktuellem Zonenplan der Gemeinde Niederhasli befindet sich das Areal nämlich in der Zentrumszone mit Gestaltungsplanpflicht. Mit einem Gestaltungsplan darf gemäss Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich von den Bestimmungen über die Regelbauweise der kommunalen Bau- und Zonenordnung abgewichen werden. Für ein bestimmt umgrenztes Gebiet werden beispielsweise die Anzahl, die Lage, äussere Abmessungen, aber auch die Nutzweise und Zweckbestimmung von Gebäuden grundeigentümer­verbindlich festgesetzt.

Der Gemeinderat und die Bau- und Planungskommission wurden über den bisherigen Prozess hinweg sinngemäss in die Planung miteinbezogen. Laut aktueller Mitteilung ist es den Gemeindebehörden ein zentrales Anliegen, dass sich dieses Quartier als modernes Stück von Niederhasli in Ergänzung zum bestehenden Zentrum im Dorfkern positioniert. Am Bahnhof sollen neue Bahnhofsgebäude, ein witterungsgeschützter Zugang zum Perron und ein Bushof entstehen, womit sich das Areal zu einem attraktiven Ankunftsort und zur wirklichen Visitenkarte von Niederhasli wandeln soll.

Jetzt hat der Gemeinderat den aktuellen Entwurf des Gestaltungsplans, bestehend aus Plänen und Vorschriften, gutgeheissen. Nun sind die kantonalen Amtsstellen am Zug. Nach dieser

Vorprüfung und allenfalls notwendigen Anpassungen soll der Gestaltungsplan im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dann können sich Bevölkerung sowie Planungsträger äussern. Und schliesslich kommt der private Gestaltungsplan vor die Gemeindeversammlung.

