Im Guss-Quartier in Bülach – Das neue Bistro soll zum Treffpunkt werden Lange mussten sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Bülachguss-Areals in Bülach gedulden. Jetzt wurde das Bistro im Guss eröffnet. Barbara Stotz Würgler

Yvonne Külling und Bäckermeister Sven Kollat sind bereit für Gäste. Das Bistro auf dem Bülachguss-Areal hat am Freitag seine Tore geöffnet. Foto: Francisco Carrascosa

Im September 2019 sind die ersten Mieterinnen und Mieter sowie Stockwerkeigentümer auf das Areal der früheren Giesserei in Bülachs Norden gezogen. Doch bis sie erstmals in ihrem Quartier einen Kaffee trinken oder etwas essen konnten, verging rund ein Jahr. Jetzt öffnete das Bistro im Guss seine Pforten. Der grosse Backofen bildet dabei das Herzstück des Lokals mit 70 Sitzplätzen im Innern und 40 im Aussenbereich. «Bei uns kommt alles frisch aus dem Ofen», erklärt Inhaberin Simone Müller-Staubli. Sie führt und unterstützt schweizweit zahlreiche Gastrobetriebe, darunter das Bistro im Guss. Bäcker Sven Kollat produziert Brote, Kleingebäck und Backwaren laufend vor den Augen der Gäste in der Schaubäckerei.