Eishockey: 4:3-Sieg in der 2. Liga – Das neue Dach beflügelt den EHC Wallisellen Die Glattaler gewinnen gegen Küsnacht auch ihre dritte Partie in ihrer erneuerten und nun sogar überdachten sportlichen Heimat. Das Team des neuen Trainers René Sengers steht damit bereits im Playoff. Markus Wyss

Fühlen sich wohl unter dem neuen Dach: Das dritte Heimspiel in der neuen Kunsteisbahn lockt an einem Donnerstagabend über 100 Fans ins Walliseller Sportzentrum. Foto: Leo Wyden

Ein Schmuckkästchen ist sie geworden, die Kunsteisbahn in Wallisellen mitsamt veränderter Infrastruktur. Das neue Dach über dem Eishockey-Spielfeld ist dünn und fein, sieht elegant aus und fügt sich gut in das ganze Sportzentrum-Areal mitsamt Fussballplätzen und Restaurant ein. Den Zuschauerinnen und Spielern gefällt es am schmucken, rundum erneuerten Ort. 189 Fans kamen vor knapp zwei Wochen zur sportlichen Premiere mit dem 2.-Liga-Heimspiel gegen Chiasso, 150 verfolgten das darauffolgende Heimspiel gegen Schaffhausen. Und auch unter der Woche, am Donnerstagabend, wollten über 100 Fans im Sportzentrum das Derby gegen Küsnacht sehen. «Es ist unglaublich, was wir bekommen haben», kommentierte Captain Patrick Bucher. «Das erstellte Dach und die neuen Garderoben machen mich glücklich.»