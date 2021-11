Hochfelden und Höri – Das neue Prachtstück der Feuerwehr ist da Die Feuerwehrleute von Höri und Hochfelden haben am 11.11. ihr neues Tanklöschfahrzeug in Empfang genommen. Die Bevölkerung darf es in zwei Wochen bestaunen. Daniela Schenker

Das neue Tanklöschfahrzeug braust mit Blaulicht heran. Foto: Francisco Carrascosa

Dieses Tanklöschfahrzeug war buchstäblich schneller als die Feuerwehr. Erwartet wurde es eigentlich erst im Frühjahr 2022, doch nun fuhr das neue Flaggschiff der Feuerwehr Höri-Hochfelden bereits am Donnerstagabend in Höri vor. Das 482’000 Franken teure Gefährt wurde von einem Empfangskomitee der Firefighters begrüsst. Dass es mit der Lieferung schneller als erwartet ging, erklärt Feuerwehrkommandant Markus Huber damit, dass das im schwedischen Scania-Werk hergestellte Trägerfahrzeug pünktlicher als erwartet in der Schweiz eintraf. «So konnte die Firma Tony Brändle AG den Auf- und Ausbau vorziehen.»