Prozesse um Platten-Cover – Das Nirvana-Baby hat mehrere Geschwister Berechtigtes Anliegen oder schamlose Geldmacherei? Spencer Elden fordert eine Entschädigung, weil er auf einem 30 Jahre alten Cover abgebildet ist. Auf solche Ideen kamen schon andere. Sandro Benini

«Wie ein Sexworker»: Spencer Elden mit vier Monaten auf dem Albumcover «Nevermind» von Nirvana (1991) Geffen Records

Spencer Elden ist in guter Gesellschaft. Millionen Leute hätten seinen «Babypenis» gesehen, klagt er, und das traumatisiere ihn, den mittlerweile 30-Jährigen, bis heute. Er sei ein Opfer von Kinderpornografie und sexueller Ausbeutung.

1991 erschien Elden als nacktes, in einem Pool schwimmendes Baby auf dem Plattencover von «Nevermind», der erfolgreichsten LP in der kurzen Geschichte der US-amerikanischen Rockband Nirvana.

Dass er auf dem Bild nach einem – ins Bild hineinmontierten – Dollarschein greift, diffamiere ihn als «Sex Worker».

Unter beträchtlichem Mediengetöse hat Elden kürzlich vor einem kalifornischen Gericht eine finanzielle Entschädigung gefordert. Das Magazin «The Hollywood Reporter» zitiert einen Juristen, der Eldens Klage als aussichtslos, ja lächerlich bezeichnet.

Dennoch betrifft sie eine wichtige Frage, nämlich jene des Rechts am eigenen Bild und der Grenze zwischen Öffentlichem und Privatem. Wie wichtig dieses Thema ist, zeigt laut der spanischen Zeitung «El País» die Tatsache, dass im Verlauf der Rockgeschichte schon mehrere ähnliche Klagen eingereicht wurden.

So lange es Langspielplatten gab, waren deren Covers als künstlerisches Element zwar nicht so wichtig wie die Musik, aber allemal bedeutsam. Skandale um sexuell anstössige, blasphemische, bluttriefende oder sonst wie verstörende Covers gehörten zu den Marketingstrategien von Bands und Plattenindustrie, genauso wie Hüllen mit besonderem künstlerisch-ästhetischem Anspruch. Die Verletzung von Persönlichkeitsrechten ist ein Aspekt davon – aber einer, der offensichtlich bis in die Gegenwart reicht.

Ann Kirsten Kennis

«Mama, du bist auf einem Plattencover», sagte vor gut zehn Jahren die damals halbwüchsige Tochter von Ann Kirsten Kennis. Jahre zuvor hatte jemand ein Polaroid-Foto des Models gemacht, wann und wo wusste Kennis nicht mehr – und deshalb auch nicht, wie sie mit ihrem gelben Ralph-Lauren-Poloshirt auf die Hülle von «Contra» der Rockband Vampire Weekend gelangte.

Albumcover «Contra» von Vampire Weekend (2010) XL Recordings

Kennis klagte auf zwei Millionen Dollar und einigte sich mit der Gruppe und deren Plattenlabel aussergerichtlich auf eine unbekannte Summe.

Bruce McCandless

Er war der erste Mensch, der ohne Sicherungsleine frei im Weltall schwebte. Und der erste – und letzte – Astronaut auf einem Cover der britischen Sängerin Dido, nämlich jenem der LP «Safe Trip Home».

Albumcover «Safe Trip Home» von Dido (2008) Sony Music

Obwohl Bruce McCandless auf dem Bild nicht viel mehr als ein weisses Figürchen war, erklärten sich Sängerin, Plattenlabel und Fotoagentur bereit, dem US-Amerikaner eine Entschädigung in unbekannter Höhe zu bezahlen. Das war ihnen offensichtlich lieber als ein Prozess.

David Fox

Es waren dramatische Worte, die David Fox im Juni 2012 sprach: «Sie haben mein Leben ruiniert.»

Mit «sie» meinte er die britische Band Placebo, deren Label – und seinen eigenen Cousin. Der habe als Fotograf gearbeitet, erzählte Fox der britischen Boulevardzeitung «Sun». Einmal habe er ihn, den damals Zwölfjährigen, gebeten, Grimassen zu schneiden, um Fotos davon zu machen. «Ich dachte, das Shooting sei rein privat», behauptete Fox.

Albumcover «Placebo» von Placebo (1996) Universal Music Group

Niemals habe er damit gerechnet, dass eines der Bilder für das Cover der Platte «Placebo» aus dem Jahre 1996 verwendet würde. Nachdem sie erschienen war, sei er in der Schule ausgelacht, gehänselt und gequält worden. Er habe seine Ausbildung abbrechen müssen, niemand habe ihn mehr ernst genommen. All dies behauptete Fox, als er 16 Jahre später mit einer Klage drohte. Ob und worauf sich Kläger und Beklagte geeinigt haben, ist unbekannt.

Kevin Brophy Jr.

Eher skurril mutet die Klage eines gewissen Kevin Brophy Jr. an. Das kalifornische Tattoo-Model fühlt sich ausgebeutet, weil angeblich sein den ganzen Rücken bedeckendes Tattoo für ein Cover der Gangsta-Rapperin Cardi B zweckentfremdet wurde. Darauf ist zu sehen, wie ein kniender Mann die New Yorker Sängerin oral befriedigt.

Albumcover «Gangsta Bitch Music, Vol. 1» von Cardi B (2016) KSR

Das sei beleidigend, demütigend und sexuell provozierend, klagte Brophy Jr. vergangenes Jahr in «The Hollywood Reporter».

5 Millionen Dollar verlangt Brophy Jr. für die Verwendung des Tigers und der Schlange auf seinem Rücken, worauf ihn die Rapperin öffentlich als «Stück Scheisse» betitelte. Der Gestalter des Covers sagte vor Gericht aus, er habe das Motiv im Internet gefunden. Das Urteil in diesem Fall steht noch aus.

Die Beispiele zeigen, dass Klagen wie jene des Nirvana-Babys Musiker und Plattenfirmen schon mehrmals in Bedrängnis brachten – und heute ist die Sensibilität gegenüber der Verletzung des Privaten deutlich ausgeprägter als früher.

Im «Hollywood-Reporter» äussern sich auch Juristen, die den Forderungen Spencer Eldens gewisse Chancen einräumen. Wichtig sei, ob und in welcher Form die Eltern damals ihr Einverständnis gegeben hätten. Gegen Elden sprächen die vielen Jahre, die seit der Publikation des Albums vergangen seien. Und der Umstand, dass er als Erwachsener die Swimmingpool-Szene scherzhaft nachgestellt hat.

Dazu sagt Eldens Anwalt James Marsh: «Alles hängt davon ab, ob das Gericht diese Aufnahme für Kinderpornografie hält. Falls ja – dann spielt der ganze Rest keine Rolle mehr.»

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent, mit Wohnsitz in Mexiko.

