Sommer 2006 – Das Open-Air-Kino am Flughafen hatte starke Konkurrenz Vor 15 Jahren wurde auf der Zuschauerterrasse des Flughafens Zürich ein Open-Air-Kino aufgebaut. Doch die Leute schauten lieber Fussball-WM. Flavio Zwahlen

Im Sommer 2006 wurde auf der Zuschauerterrasse des Flughafens Zürich ein Freiluftkino errichtet. Archivbild: Thomas Burla

26. Juni 2006: Die Schweizer Fussballnationalmannschaft kann zum ersten Mal seit 1954 in den Viertelfinal eines grossen Turniers einziehen. An der WM in Deutschland trifft die Mannschaft von Köbi Kuhn in Köln auf die Ukraine. Das Spiel ist umkämpft. Letztlich muss der Sieger im Elfmeterschiessen erkoren werden. Die Schweiz verschiesst alle Penaltys und scheidet aus.

Zur gleichen Zeit fanden sich lediglich ein paar Dutzend Kinofans auf der Zuschauerterrasse des Flughafens Zürich ein, um sich Spielbergs Film «Terminal» anzuschauen. Organisator André Niedermann war sich des Risikos bewusst, als er die erstmalige Durchführung des Flughafenkinos parallel zur Fussball-WM programmierte. «Wir haben gehofft, Fussball-Muffel anzusprechen», sagte er damals gegenüber der NZZ. Aber auch wenn die Schweiz gerade nicht im Einsatz stand, war das Interesse am Open-Air-Kino bescheiden. Niedermann begründete das damit, dass das gute Wetter erst relativ spät gekommen sei und gleichzeitig einige «Killerevents» wie Musik-Open-Airs und das Caliente-Festival in Zürich stattgefunden hätten.