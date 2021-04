Am kommenden Montag wählt das Stadtparlament Bülach ein neues Präsidium. Der zurücktretende Stephan Blättler erlebte ein Präsidialjahr im Zeichen der Pandemie.

«Das Parlament Bülach ist sanft in der Art und hart in der Sache»

Stephan Blättler, Sie waren ein Jahr Präsident des Bülacher Stadtparlaments. Am 12. April wird Ihre Nachfolge bestimmt. Wie fällt Ihr persönliches Fazit zum Präsidialjahr aus?

Es begann mit einem verspäteten Amtsantritt und der Unsicherheit, was uns von den gesundheitlichen Risiken und den Massnahmen her alles erwarten wird. Im Vergleich zu den Schwierigkeiten, die gewisse Branchen wegen Covid-19 erlebten und erleben, war das aber natürlich harmlos. Es war ein Jahr der abgesagten Veranstaltungen, was ich persönlich sehr bedaure. Unter den Geschäften im Parlamentsbetrieb waren dagegen wenige, die mit Covid-19 direkt zu tun hatten, mit Ausnahme des Riesendefizits im Budget 2022.