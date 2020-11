Hart umkämpfte US-Wahl – Das passiert bei einem Unentschieden zwischen Trump und Biden Es ist weiterhin möglich, dass beide Kandidaten gleich viele Stimmen holen – wie in einem solchen Fall der amerikanische Präsident bestimmt wird. Yannick Wiget

Liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen : US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden . Foto: Patrick Semansky (AP/Keystone)

270 Elektorenstimmen: Das ist die magische Zahl, die es zu erreichen gilt. Wer diese Marke als erstes knackt, wird US-Präsident für die nächsten vier Jahre. Aber was passiert, wenn weder Amtsinhaber Donald Trump noch sein demokratischen Herausforderer Joe Biden die nötige Mehrheit der Wahlmänner-Stimmen erreichen?

Dieses Szenario ist weiterhin möglich. Und zwar dann, wenn Biden in Georgia doch noch gewinnen und gleichzeitig die anderen hart umkämpften Staaten an Trump verlieren würde. Die Folge wäre ein Patt – 269:269.

Karte: 270towin.com

Momentan vereinigt Biden laut Hochrechnungen von CNN 253 Elektoren auf sich. Trump hat 213 auf sicher, aber eigentlich sind es mehr: Denn nach Auszählung praktisch aller Stimmabgaben in Maine ist klar, dass sich der Republikaner einen der vier Elektoren dort holt. Und Alaska (3 Wahlleute) hat zwar noch nicht ausgezählt, fällt aber ohne Zweifel auch an ihn.

Damit hat Trump de facto 217 Elektoren im Trockenen, bleiben 68 übrig: aus Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina und Pennsylvania. In all diesen Bundesstaaten gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Georgia rückt Biden Trump immer näher, nachdem er einen grossen Rückstand aufgeholt hat. Die Kandidaten trennen nur 0,4 Prozentpunkte. US-Medien rechnen damit, dass Biden den traditionell republikanischen Staat noch gewinnen könnte.

Grafik: «New York Times»

In Georgia geht es um 16 Elektoren. Triumphiert Biden hier, käme er nach jetzigem Stand auf 269 Stimmen. Damit hätte er exakt die Hälfte der Wahlleute auf seiner Seite und ein Unentschieden wäre möglich, wenn sich Trump die anderen umkämpften Staaten holen würde.

Falls keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit im sogenannten Electoral College zustande bringt, muss laut dem 12. Verfassungszusatz der US-Kongress die Wahl entscheiden. Dann obliegt es dem Senat, den Vizepräsidenten zu bestimmen und dem Repräsentantenhaus, den Präsidenten zu wählen. Letzteres wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch künftig von einer demokratischen Mehrheit dominiert – gute Aussichten für Biden. Es wird nach Bundesstaaten abgestimmt, jeder der 50 Staaten hat eine Stimme.

Eine Wahl des US-Präsidenten durch das Repräsentantenhaus kam in der Geschichte der USA bislang zweimal vor: 1800 und 1824. Ob es dieses Mal tatsächlich wieder soweit kommt, wird sich wahrscheinlich noch heute entscheiden. Wann genau, konnten die Verantwortlichen Georgias bei einer Pressekonferenz um 16.30 Uhr Schweizer Zeit nicht beantworten. Etwa 60’000 Stimmen müssten noch ausgezählt werden.