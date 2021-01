Was Eglisau und Glattfelden droht – Das passiert, wenn der Kanton den Steuerfuss befiehlt In Eglisau und Glattfelden ist das Budget 2021 umstritten. Gibt es bis zum 31. März kein Ja vom Volk, dann zwingt der Regierungsrat den Dörfern Budget und Steuerfuss auf. Was das konkret bedeutet, ist schwer abzuschätzen. Florian Schaer

Können sich die Eglisauer nicht auf ein Budget einigen, würde der Kanton bestimmen, was Sache ist. Ob er dabei dem Gemeinderat folgt, ist alles andere als klar. Foto: Francisco Carrascosa

Jede Gemeinde gibt sich ein Budget und setzt den Steuerfuss fest. Das ist eine Kernaufgabe, die sie nicht auslagern darf, so sagt das Gemeindegesetz. Allerdings setzt dasselbe Gesetz auch eine Frist: Bis spätestens 31. März muss ein vom Souverän abgesegneter Voranschlag vorliegen. Sonst legt der Kanton Steuern und Budget fest. Das eine bedingt das andere: Es geht um die Grundlagen für das Erstellen der Steuerrechnungen.

Im Normalfall wird das Budget im Dezember fürs nächste Jahr diskutiert und beschlossen, an der Gemeindeversammlung (GV) beziehungsweise der Parlamentssitzung. Doch Corona ist kein Normalfall. So sind ganze 15 Zürcher Gemeinden ohne bewilligtes Budget ins Jahr 2021 gestartet. Sie operieren seit dem 1. Januar mit einem Notbudget und dürfen deshalb generell nur ausgeben, was «dringend und unerlässlich» ist. Bei den meisten dieser Kommunen, darunter auch Wasterkingen oder Oberweningen, hat das mit Not allerdings kaum etwas zu tun. Sie haben schlicht von der Corona-bedingten, einmaligen Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, die GV im Dezember zu streichen und im Januar an der Urne über das Budget befinden zu lassen. Ist das Budget dann abgesegnet, geht alles seinen gewohnten Gang.