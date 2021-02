Grundsteinlegung in Oberglatt – Das Publikum schaute online zu Im Chliriet in Oberglatt fand eine coronakonforme Zeremonie für die Grundsteinlegung des neuen Sekundarschulhauses statt. Das Publikum nahm per Stream teil. Caroline Leutwiler

Die Zeitkapsel wird versenkt von (von links) Architekt Peter Baumgartner, Schulpflegepräsident Ulrich Haab, Anna Spanning, Co-Schulleiterin, und Nalan Seifeddini, Gemeinderätin. Foto: Christian Merz

«Auch wenn ich mir den Anlass anders vorgestellt habe, soll dies der Freude keinen Abbruch tun», sagte Ulrich Haab, Präsident der Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt (Sek RO). Im strömenden Regen und warm gekleidet sprach er in die Kamera. Der Anlass in der mit Magerbeton planierten Baugrube am Ortsrand von Oberglatt startete eine Viertelstunde verspätet. «Jetzt ist es so weit und alles ist in Butter», begrüsste Haab das Publikum. Dieses war nicht vor Ort, sondern verfolgte die Veranstaltung ausschliesslich per Stream. Die Grundsteinlegung des neuen Sekundarschulhauses Chliriet wurde mittels Handynetz live ins Internet übertragen und aufgezeichnet. Verantwortlich dafür zeichnete Tino Zollinger, Elektroinstallateur aus Rümlang.