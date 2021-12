Unser Einkaufskorb im Dezember – Das Raclette schimmelt – wie wunderbar Die Kulinarik-Redaktion testet neue und spannende Speisen und Getränke. Welche Produkte sollte man probieren – und was kann man getrost im Gestell liegen lassen? Nina Kobelt Daniel Böniger

Das Bier für den Bären

Foto: PD, Getty Images

Sie nennen es «das Bier, das deine Höhle wärmt» … Und das hat nicht nur mit der feinen Zimtnote zu tun, die beim Genuss des Cure hivernale herauszuschmecken ist und hervorragend in die Adventszeit passt. Sondern vor allem mit den 9 Prozent Alkohol, die in diesem dunklen Gerstensaft stecken. Es ist also ein vollmundiges Gebräu, würzig und süss zugleich, das die Brauerei Docteur Gab’s in Puidoux VD zum 20-Jahr-Jubiläum anbietet. Es passt hervorragend zu Weihnachtsgebäck und schokoladigen Desserts – und kann mit einem Set sogar zu Hause selbst gebraut werden. Ist schon so: Wenn man genug Bier und Süsses daheim gebunkert hat, will man bestimmt nicht mehr aus der Höhle raus. (boe)