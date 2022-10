Verkehrssignale in Zürich – Das Rätsel der schwarzen Pfosten Auf Stadtzürcher Strassen ist ein neues Hindernis aufgetaucht, dessen Sinn sich partout nicht erschliessen will. Wer ins Grübeln gerät, sei beruhigt: Die Lösung liegt nicht auf der Hand. Marius Huber

1 / 3 Exponat Nummer eins hat ziemlich offensichtlich etwas mit dem Radweg zu tun. Foto: hub

Zürichs Stadtbild ist ja nicht gerade arm an avantgardistischen Signalen im Strassenraum. Aber normalerweise lässt sich deren Botschaft mit etwas Erfahrung und Intuition aus dem Kontext erschliessen. Die weissen Punkte auf der Fahrbahn am Bullingerplatz zum Beispiel: Verkehrsberuhigung. Der gelbe Seitenstreifen an der Langstrasse: Veloweg light. Das Tram-Piktogramm auf dem Fussgängerstreifen: Wers nicht begreift, den bestraft das Leben.