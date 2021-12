Super-G in Lake Louise – Goggia, Goggia, Goggia – und Gut-Behrami ist zurück auf dem Podest Die Italienerin gewinnt in Lake Louise nach den beiden Abfahrten auch den Super-G. Der wiedererstarkten Schweizerin fehlt nur wenig zum ersten Saisonsieg. Philipp Rindlisbacher LIVE

Drittes Speed-Rennen in dieser Saison – und der dritte Sieg für Sofia Goggia. Die 29-jährige Italienerin gewann nach den beiden Abfahrten am Freitag und Samstag in Lake Louise nun auch den Super-G. 0,11 Sekunden betrug ihr knapper Vorsprung auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami. Es war ihr vierter Weltcupsieg in dieser Disziplin.

Die von einer Grippe geschwächte Tessinerin, als 17. und 23. in den Abfahrten noch hinter ihren Erwartungen zurück, fuhr zum sechsten Mal in Serie auf das Super-G-Podest. Einmal mehr zeigte sich, dass es ihre klar beste Disziplin ist – im vergangenen Jahr war Gut-Behrami im Super-G Weltmeisterin und Weltcupsiegerin geworden.

Das Podest wurde von der Österreicherin Mirjam Puchner komplettiert. Mit Joana Hählen als überraschende Neunte fuhr in Lake Louise eine zweite Schweizerin in die Top 10. Corinne Suter, die Dritte der Abfahrt vom Samstag, fuhr im Steilhang etwas gar vorsichtig und wurde 18. Jasmine Flury erreichte Rang 22. Priska Nufer schied als einzige Fahrerin von Swiss Ski aus. (wie)

