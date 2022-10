Riesenslalom in Sölden – Odermatt fährt bereits wieder allen davon Marco Odermatt liegt nach dem ersten Lauf auf dem Rettenbachgletscher in Führung. Der zweite Lauf startet um 13 Uhr. Herbie Egli UPDATE FOLGT

Marco Odermatt im ersten Durchgang. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Daran müssen sich die Gegner von Marco Odermatt wohl auch in dieser Saison gewöhnen: Der Schweizer Gesamtweltcupsieger des letzten Winters führt nach dem 1. Riesenslalom-Lauf in Sölden. Vier Zehntel und mehr nahm der 25-jährige Nidwaldner seinen Konkurrenten im ersten Durchgang ab. Am nächsten kam ihm der Norweger Lucas Braathen. Der Slowene Zan Kranjec hat als Dritter bereits knapp sieben Zehntel Rückstand.

Gleich dahinter lauert Loïc Meillard. Der 25-jährige Walliser war im ersten Abschnitt am schnellsten und verlor bis ins Ziel 81 Hundertstel. Henrik Kristoffersen, der ab dieser Saison mit der neuen Skimarke von Marcel Hirscher unterwegs ist, belegt mit einer knappen Sekunde Rückstand Zwischenrang 6.

Daniele Sette schloss als dritter gestarteter Schweizer die Gruppe der besten 30 Fahrer ab. Der Bündner muss jedoch um die Teilnahme am zweiten Lauf zittern. Dieser startet um 13 Uhr.

Herbie Egli ist seit 2018 Redaktor im Sport mit Schwerpunkt Online. Neben der allgemeinen Berichterstattung sind Rad und Ski alpin seine Spezialgebiete. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.