«Apropos» – der tägliche Podcast – Das Rennen um den besten Chatbot ist eröffnet Google und Microsoft wollen künstliche Intelligenz in ihre Suchmaschinen einbinden – und sie so definitiv zum Mainstream machen. Darauf müssen wir uns nun einstellen.

Seit einigen Wochen staunt die Welt. Der Chatbot Chat GPT, der seit Ende November öffentlich zugänglich ist, gibt erstaunlich souveräne Antworten auf fast jede Frage. Aber nicht nur das: Chat GPT schreibt Gedichte, kann programmieren und psychologische Unterstützung geben. Zum ersten Mal wirkt künstliche Intelligenz wirklich intelligent.

Der Hauptinvestor hinter Chat GPT ist Microsoft. Das Unternehmen will die Technologie in seine Suchmaschine Bing einbinden. Dasselbe versucht auch Google, die grösste Internetsuchmaschine, mit ihrem eigenen Chatbot Bard. Wegen eines Fehlers bei einer Präsentation stürzte der Aktienkurs letzte Woche zwischenzeitlich ab.

Trotz solcher Hürden geht der Run um die beste künstliche Intelligenz weiter. Werden Chatbots bald in der breiten Bevölkerung ankommen? Was bedeutet das für die Gesellschaft? Und welche Veränderungen stehen uns dadurch bevor? Darüber spricht Rafael Zeier in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.



Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

