Denkmalgeschütztes Haus in Regensdorf – Das Restaurant Linde in Watt wird sanft saniert Das Wirtshaus mit Baujahr 1916 wird umfassend saniert. Fassade und Gaststube bleiben erhalten. Anstelle des Anbaus entstehen zehn Wohnungen. Anna Bérard

Das Restaurant Linde öffnet nach dem Umbau wieder als Pizzeria und mit gutbürgerlicher Küche. Foto: Francisco Carrascosa

Dass die Linde einer Renovation bedarf, ist schon im Vorbeifahren erkennbar. Das Wirtshaus an der Kreuzung in Watt ist allein mit einem Neuanstrich nicht mehr vor dem Verfall zu retten. Jetzt haben die Eigentümer bei der Gemeinde ein Baugesuch eingereicht, das den Umbau des Wohn- und Restaurantteils und einen Ersatzneubau des ehemaligen Ökonomieteils mit zehn Wohnungen vorsieht. Ein Blick auf die Pläne zeigt: Der Umbau wird am äusseren Bild der Linde nichts ändern.

Bleiben wird auch die Pächterin Gabriela Pire. Sie wirtet seit August 2013 in der Linde, führte zwischenzeitlich ebenfalls das Restaurant Post in Watt, das sie auf den 1. Oktober ihrem Schwager Mustafa Pire übergeben konnte. Unverändert bleibt auch die Menükarte: Gabriela Pire setzt weiter auf Pizza, Cordon bleu und klassische Schweizer Gerichte. Auch am Konzept mit dem Lieferdienst will sie festhalten.