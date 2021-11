Familie Wong aus Bülach – Das Royal Garden war 21 Jahre lang ihre Existenz Das älteste chinesische Restaurant Bülachs wechselt Ende Jahr die Besitzer. Die asiatische Küche bleibt der Bahnhofstrasse aber erhalten. Daniela Schenker

Für Familie Wong geht eine Ära zu Ende: Sohn William Wong (von links), Gan Zheng, Tiana Wong-Zheng, John Wong und die Töchter Lilian und Selina Wong. Foto: Sibylle Meier

Mehr als 22 Jahre war das Restaurant Royal Garden ihr Leben und ihre Existenz. Doch Ende Jahr heisst es für Familie Wong: Abschied nehmen. Sie hat sich entschieden, den Betrieb an der Bülacher Bahnhofstrasse 21 in neue Hände zu geben. «Mein Vater kommt im Sommer 2022 ins AHV-Alter», sagt Tochter Lilian Wong. Das sei ein guter Moment, um kürzerzutreten.

An Silvester wird Vater John Wong ein letztes Mal in der Gaststube stehen und die Gäste mit dem verwöhnen, was seine Frau Tiana Wong und sein Schwager Gan Zheng an chinesischen Spezialitäten zubereitet haben. Etwas Wehmut dürfte dabei mitschwingen, nicht nur bei Familie Wong. Denn das Royal Garden durfte auf aussergewöhnlich viele Stammgäste zählen.